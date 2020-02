Sturm Sabine verschont Burgwedel weitgehend

Burgwedel

„Das war eine richtig ruhige Nacht“, bilanzierte Nils Wöhler, Sprecher der Burgwedeler Feuerwehr, am Montagmorgen. Sturm „Sabine“ verschonte die Stadt mit allen Ortsteilen weitgehend. Lediglich die Retter aus Großburgwedel mussten zu zwei Einsätzen ausrücken. Den ersten Alarm gab es am Sonntagabend. Gleich drei Anrufer meldeten gegen 22 Uhr eine umgestürzte Tanne auf der Fuhrberger Straße. Die Feuerwehr zersägte den Baum und beförderte die Äste zurück auf das Grundstück.

Einen weiterer Baum schmiss eine Böe in den frühen Morgenstunden am Montag um. Die ehemals 15 Meter hohe Tanne mit einem Stammdurchmesser von rund 45 Zentimetern fiel gegen 5.30 Uhr am Erdbrandweg um und beschädigte dabei ein Auto und einen Zaun. Auch diesen Baum räumte die Feuerwehr von der Straße. Außerdem wehte der Sturm noch einen Lichtwerbemast an der Burgdorfer Straße um, meldete die Polizei.

Von Thomas Oberdorfer