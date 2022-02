Burgwedel

Autofahrer müssen sich an diesem Donnerstag auf weitreichende Einschränkungen einstellen: Der Sturm Ylenia hat erste Bäume umgestürzt, weitere drohen, auf die Straßen zu fallen. Deshalb gelten aktuell mehrere Straßensperrungen. Nach einer zunächst ruhigen Nacht meldet die Feuerwehr bis 11 Uhr insgesamt 27 Einsätze.

Die Straße zwischen Kleinburgwedel und Thönse gilt als gefährdet wegen umstürzender Bäume. Quelle: Antje Bismark

Zwischen Kleinburgwedel und Thönse können weder Autos noch Busse die Straße passieren, zu groß ist nach Einschätzung der Verantwortlichen bei Region und Feuerwehr die Gefahr, dass Bäume entwurzelt werden und Fahrzeuge gefährden. Seit 10 Uhr sperren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Burgwedel auch die Strecke zwischen Schillerslage und Engensen – auch dort besteht die Gefahr, dass Bäume auf die Straße krachen und Unfälle verursachen können. Entwurzelt wurde zudem ein Baum an einem Feldweg unweit der Raiffeisen-Tankstelle in Großburgwedel.

Arbeiter sperren die Straße zwischen Schillerslage und Engensen. Quelle: Antje Bismark

Und der Sturm hält die Burgwedeler Feuerwehren weiterhin auf Trab: Aktuell ist die Fuhrberger Feuerwehr mit beiden Fahrzeugen im Einsatz. Eines am Karlsweg, das andere an der L 381 zwischen Fuhrberg und Großburgwedel. Am Karlsweg drohen drei Fichten umzustürzen. „Der Sturm hat sie zum Teil entwurzelt. Wir fällen sie jetzt“, schildert Ortsbrandmeister Marc Otte den Einsatz. An der Landesstraße müssen abgebrochene Äste beiseite geräumt werden. Übrigens: Die Fuhrberger Einsätze koordiniert Ortsbrandmeister Otte vom heimischen Sofa aus. „Aktuell bin ich in Corona-Quarantäne, kann deshalb nicht selber mit ausrücken.

Dabei hatte die Sturmnacht in Burgwedel eher ruhig begonnen, deshalb löste die Feuerwehr kurz nach Mittnacht die extra eingerichtete Einsatzzentrale wieder auf. „Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Lage beruhigt“, kommentierte Feuerwehrsprecher Wöhler die Einsatzlage in der Nacht.

Das änderte sich dann in den Morgenstunden. Gegen 4.30 Uhr stürzte in Engensen ein Baum auf ein Auto, gegen 8.30 Uhr krachte ein mehr als 30 Jahre alter Baum auf die Straße Im Klint. Er blockierte die komplette Fahrbahn. „Der war in der Mitte in zwei Teile gebrochen. Eines davon stürzte auf die Straße“, schilderte Feuerwehrsprecher Nils Wöhler die Situation. Die Feuerwehr räumte die Straße anschließend wieder frei. Nach mehr als einer Stunde konnten sie die Straße wieder freigeben.

Von Thomas Oberdorfer und Antje Bismark