Lange musste der Übungsbetrieb bei der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Damit sich die Kinder und Jugendlichen aber zumindest jetzt wieder sportlich betätigen können, hat die Turnabteilung für sie ein Sportangebot für die gesamten Sommerferien organisiert. Statt in die Sporthalle geht es für die Turner aber an die frische Luft.

Bereits seit vergangener Woche turnen die TSG-Sportler im Park zwischen dem Krankenhaus Großburgwedel und dem Rathaus – bekannt als Veranstaltungsfläche unter anderem von „Jazz unter Sternen“. Jeweils dienstags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr können sich die Kinder und Jugendlichen auf abwechselnde Themenschwerpunkte freuen. Dazu zählen unter anderem ein Konditionstraining, Laufwettbewerbe sowie das Üben von Bodenturnelementen. Und auch die Eltern sind dazu aufgefordert, in Sportkleidung zu erscheinen und am Übungsbetrieb teilzunehmen.

Schutzmaßnahmen sind zu beachten

Während des gesamten Sportprogramms gelten Schutzmaßnahmen. So müssen die Teilnehmer einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander einzuhalten. Zudem sollte jeder ein großes Handtuch oder eine Gymnastikmatte für die Übungen mitbringen. Da weder Umkleiden noch Toiletten zur Verfügung stehen, müssen alle Teilnehmer bereits in Sportbekleidung erscheinen. Es ist ratsam, vor dem Besuch der Übungsstunde noch einmal gründlich die Hände zu waschen und nicht in Gruppen im Auto zum Sport zu fahren. Das Tragen einer Maske ist nicht verpflichtend.

Zu Beginn jeder Übungsstunde werden die Namen und Telefonnummern der Teilnehmer auf Listen festgehalten. So könnte das Gesundheitsamt nach einem Corona-Fall die Kontaktpersonen informieren.

Das Sportprogramm läuft noch bis Donnerstag, 20. August. Eine Anmeldung ist für TSG-Mitglieder nicht erforderlich. Ist das Wetter nicht geeignet, fällt die Sportstunde aus. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.tsg-info.de.

Von Lisa Höfel