Wettmar

An der Spitze des rund 850 Mitglieder starken TSV Wettmar gibt es nach 15 Jahren einen Wechsel. Wie der alte darf auch der neue Vorsitzende getrost ein Urgestein genannt werden: Jörg Bohlen war schon als Zehnjähriger in die Judosparte eingetreten. Jetzt, 47 Jahre später, hat er sich nach eigener Aussage „in die Pflicht nehmen“ lassen – durch ein einstimmiges Mitgliedervotum. „Das ist genau der richtige Mann“, sagt sein Vorgänger Peter Huß.

Die Delegiertenversammlung ging am Sonnabend in der Westerfeldhalle unter strengen Corona-Hygieneregeln über die Bühne – pandemiebedingt ein halbes Jahr nach dem regulären Termin im März und ganz anders, als der Vorstand sich den Abschied von Huß ausgemalt hatte. Der war aus privaten Gründen – „Ich bin 71 Jahre alt“ – nicht zur Wiederwahl angetreten, zwecks Corona-Vorbeugung aber auch der Sitzung ferngeblieben. Bohlen hofft, dass die Verabschiedung 2021 feierlich nachgeholt werden kann.

Einstimmig gewählt: Jörg Bohlen ist neuer Vorsitzender des TSV Burgwedel. Quelle: privat

Huß hat große Verdienste beim TSV Wettmar

Ortsbürgermeister Erwin Fette dankte dem scheidenden Vorsitzenden also in Abwesenheit für sein langjähriges Wirken. Die zurückliegenden 15 Jahre plus zwei weitere in den Achtzigerjahren war Huß Chef des Gesamtvereins, zusätzlich lange Zeit Leiter in der Abteilung Kegeln. Das 100-jährige TSV-Bestehen hatte er im Jahr 2012 organisiert und moderiert, 2019 wurde eine neue Flutlichtanlage in Betrieb genommen. Das Vorstandsteam habe stets versucht, „alles auf dem neuesten Stand zu halten“, sagt der 71-Jährige selbst, der als Schriftwart dem Vorstand erhalten bleiben wird. „Ich habe den ganzen Schriftkram ja sowieso gemacht“ – in den vergangenen beiden Jahren mithilfe der Sportregion, die ihm dank digitalisierter Mitgliederverwaltung viel Arbeit abgenommen hat.

Und was hält TSV-Urgestein Huß für die größte Herausforderung für seinen Nachfolger? „Das wird das Sporthaus sein, die Frage, ob renoviert oder neu gebaut wird. Das Gebäude ist uralt, und es ist immer wieder angeflickt worden.“ Bohlen zufolge wird in den nächsten Monaten geklärt, auf welcher Position der Agenda das Sporthaus steht. Man beschäftige sich mit Unterstützung eines Architekten gerade mit den Details – wenn Renovierung, dann würde sie umfangreich werden. Der neue Vorsitzende sieht es als Teamaufgabe an, den Verein zukunftsorientiert aufzustellen. Damit gemeint sei, das Wirgefühl innerhalb des TSV zu erhöhen, aber auch den Stellenwert des Vereins im Dorf. Es gelte, Verständnis dafür zu wecken, dass ein Sportverein nicht nur Dienstleister sei, sondern dass er darauf angewiesen sei, dass sich viele aktiv einbringen.

Bohlen baut auf einen bewährten Vorstand

Bohlen selbst ist ein gutes Beispiel dafür. Der Vereinssport sei seit Jahrzehnten ein großer Faktor auch in seinem Privatleben, berichtet er. Seine Leidenschaft für Kampfsport teilt er mit seiner Ehefrau Sylvia. Er ist ganz nebenbei Vorsitzender der Judoregion Hannover, sie leitet die Judosparte im TSV und ist Sportreferentin im Judoverband. Er könne auf ein bewährtes Team bauen, sagt der 57-Jährige erfreut. Dem neu gewählten Vorstand unter seiner Leitung gehören Dirk Harz, Bernd Freidenreich, Wolfgang Werner, Markus Geng und Monika Elsen an.

Bei der Delegiertenversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für besondere Verdienste wurden Andreas Weigt und Renate Gruber mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die nächste Delegiertenversammlung ist für den 27. März 2021 geplant.

Von Martin Lauber