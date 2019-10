Großburgwedel

Bereits seit zehn Jahren gibt es die Burgwedeler Tafel und somit auch Menschen in Hannovers „Speckgürtel“, die in Armut leben. Das Jubiläum feierte der Trägerverein der Lebensmittel-Ausgabestelle am Sonntagnachmittag mit einem Tag der offenen Tür. Es war der vierte seit der Gründung 2009.