Burgwedel

In Burgwedel wird sich angesichts sinkender Inzidenzwerte und gelockerter Corona-Regeln wieder öfter das Ja-Wort gegeben. Das jedenfalls hat das Standesamt Burgwedel beobachtet. „Nachdem die Eheschließungen viele Monate lang rückläufig waren, schnellt die Zahl der Trauungen seit Ende Mai wieder in die Höhe“, berichtet Katrin Fieber aus dem Rathaus. Denn derzeit dürfen wieder mehr Menschen miteinander feiern.

Viele Brautpaare hätten im vergangenen Jahr ihre Trauung abgesagt, da keine Hochzeitsfeier in großem Stil möglich war, sagt die Stadtsprecherin. Doch durch die Lockerungen legten nun etliche Heiratswillige einen Hochzeitstermin fest. Dabei gilt: Je schneller, desto besser. „Die Erwartungen der Brautpaare sind nicht allzu hoch, sie möchten nur so schnell wie möglich heiraten“, so Fieber.

Wer richtig feiern will, braucht eineinhalb Jahre Vorbereitung

Hingegen scheint eine Trauung in der Kirche nichts für die Eiligen zu sein. „Hochzeiten werden langfristig geplant“, sagt Hartmut Lütge, Pfarrer der katholischen Paulus-Gemeinde. „Wer richtig feiern will, der nimmt sich für die Planung ein bis eineinhalb Jahre Zeit.“ Dies hätte sich auch durch die Pandemie nicht geändert. Eine Handvoll Hochzeiten sei für dieses Jahr geplant gewesen, darunter zumeist solche, die bereits aus dem Jahr 2020 verschoben worden waren. Drei davon seien Anfang diesen Jahres wegen der Pandemie-Auflagen erneut abgesagt worden.

Pastor Ivan Mykhailiuk von St. Paulus erinnert sich auch an schöne Trauungen in der Pandemie. Quelle: St. Paulus (Archiv)

Ivan Mykhailiuk, Pastor der gleichen Gemeinde, erinnert sich jedoch auch an schöne Hochzeitsfeiern in der Pandemie. „Unter den Brautpaaren waren hauptsächlich junge Leute, die gerade ihr Studium beendet hatten und nun den neuen Lebensabschnitt auch als Ehepaar beginnen wollten“, sagt er. Auch wenn die Hochzeitsgäste nur in der Kirche dabei waren und nicht anschließend mit dem Brautpaar feiern konnten, sei eine kirchliche Trauung für die Paare sehr wichtig gewesen. „Sie wollten unbedingt den Segen Gottes erhalten.“

Hochzeitsflaute in Fuhrberg

„Ich hatte überhaupt keine Hochzeit bislang in diesem Jahr“, berichtet Pastor Rainer Henne von der Ludwig-Harms-Gemeinde in Fuhrberg. Dabei, so der Pastor, sei die Fuhrberger Kirche sonst auch immer für Brautpaare von außerhalb attraktiv gewesen. „Was jedoch verstärkt nachgefragt wird, sind jetzt Taufen“, sagt er.

Diese Entwicklung bestätigt auch Pfarrsekretärin Sina Eichholz von der St. Petri-Gemeinde in Großburgwedel. Dadurch, dass Taufen kleinere Festgesellschaften hätten, könnten die Familien diese kurzfristiger planen. „Aber für Trauungen gibt es keine große Nachfrage in diesem Jahr“, sagt sie.

Erste Hochzeitsfeier nach 18 Monaten

Auch die Veranstaltungsräume in Burgwedel spüren noch nicht so recht etwas von der Lockerung der Pandemie-Auflagen. Erst im August wird es im Landhaus Burgwedel wieder eine Hochzeitsfeier geben – die erste nach 18 Monaten. „Seit dem 15. März 2020 hatten wir geschlossen“, sagt Betreiber Wolfgang Richter. Für das kommende Jahr seien die Auftragsbücher jedoch gut gefüllt und auch für das Jahr 2023 gebe es schon Buchungen.

Der Hoteldirektor im „Kokenhof“ verzeichnet verstärkt Anfragen für kleinere Feiern. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Thorsten Sander, Hoteldirektor im „Kokenhof“, verzeichnet verstärkt Anfragen für Feiern mit kleineren Festgesellschaften. „Die Gäste feiern ihren runden Geburtstag, die Konfirmation oder die Taufe eines Kindes.“ Er hat auch eine starke Verunsicherung der Anrufer bemerkt. Fast jeder erkundige sich nach den Stornierungsbedingungen für den Fall, dass sich die Pandemie-Auflagen wieder ändern.

Von Gabriele Gerner