Großburgwedel

Ausgerechnet im Corona-Jahr hat die Stadt Burgwedel eine Rekordeinnahme in Sachen Gewerbesteuer vermeldet. Doch auch das Jahr 2021 sieht nach einer ersten Einschätzung von Stadtkämmerer Christian Möhring finanziell stabil aus, wie er im Finanzausschuss berichtete.

Er rechnet in diesem Jahr vor allem mit einem Mehrertrag aus dem Grundstücksverkauf im Baugebiet in Kleinburgwedel und dem Gewerbegebiet in Großburgwedel. Hinzu kommen die Nachzahlungen aus der Gewerbesteuer. Eine derartige stattliche Nachzahlung für die Jahre 2018 und 2019 hatten der Stadt im vergangenen Jahr bereits ein gutes Plus beschert.

„Wir können nur positiv überrascht werden“

Die Rekordmarke von 20 Millionen Euro wie im Jahr 2020 wird Burgwedel allerdings in diesem Jahr nicht knacken. Stattdessen soll die Gewerbesteuer 17 Millionen in die Kassen spülen. „Wir können nur positiv überrascht werden“, sagt Möhring. Denn wegen der Corona-Krise setzten die Unternehmen ihre Vorauszahlungen zurückhaltend an. Die stabilen Zahlen seien aber auch den Entscheidungsträgern der Stadt zu verdanken, die für einen guten Gewerbemix gesorgt hätten.

Trotzdem wird Burgwedel auch Schulden machen. Hier schlägt etwa der Neubau des Gymnasiums Großburgwedel mit 16 Millionen Euro zu Buche. Ein Vorteil dabei sei, dass die Zinsen gerade günstig sind, sagt Möhring. „Ende des Jahres kriegen wir eine ganze Menge rein.“ Dann müsse man überlegen, ob man die Schulden gleich abbezahle oder neue Investitionen tätige.

Von Alina Stillahn