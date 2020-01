Tür öffnen für 746,96 Euro: Schlüsseldienst-Monteur wegen Wuchers in Hannover vor Gericht

Hannover/Burgwedel

Wegen strafbaren Wuchers steht an diesem Donnerstag der Monteur eines Schlüsseldienstes in Hannover vor Gericht. Nachdem sich ein Elternpaar aus ihrer Wohnung in Burgwedel-Engensen ausgesperrt hatte, soll er für das Öffnen der Tür mit einem Draht und den Austausch des Schließzylinders 746,96 Euro verlangt haben.

Das Ehepaar befand sich in dem Moment in einer besonderen Notlage: In der Wohnung hatte sich bei dem Vorfall im März 2018 noch die zweijährige Tochter befunden. Die Frau war in den Keller gegangen, um Wäsche zu waschen, als sie das Mädchen in der Wohnung allein gelassen hatte. Bei der Rückkehr konnte sie die Tür plötzlich nicht mehr mit ihrem Schlüssel öffnen. Grund dafür war ein Defekt im Mechanismus des Schlosses, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Die Frau rief ihren Mann an, der von der Arbeit nach Hause fuhr und vor dem gleichen Problem stand. Dann kam der Schlüsseldienst, den der Vater schnell im Internet rausgesucht hatte, ins Spiel. Am Ende zahlte das Paar direkt an der Haustür per EC-Karte.

Marküblicher Preis für die Leistung: 200 Euro

Hat der Schlüsseldienst die Notlage der Eltern ausgenutzt? Darum geht es nun beim Prozess im Landgericht in Hannover. Der marktübliche Preis für die Leistung des Schlüsseldienstes liegt bei 200 Euro. Das Landgericht verhandelt über die Berufung des Angeklagten. Der Mann war bereits vom Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden.

Verbraucherzehntrale rät zu Festpreis-Vereinbarung

Immer wieder nutzen Schlüsseldienste die Notsituation von Menschen aus, die nicht mehr in ihre Wohnung kommen, und verlangen überzogene Preise. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät, schon vor der Anfahrt der Monteure am Telefon einen Festpreis zu vereinbaren. Auch könne ein Schlüssel bei Nachbarn oder Freunden deponiert werden, sagte Kai Kirchner, Leiter der Beratungsstelle in Hannover. Auch unter Rohrreinigungs-Unternehmen seien unseriöse Abzocker.

Google sperrt Anzeigen dubioser Schlüsseldienste

Im Jahr 2018 hatte die Verbraucherzentrale Niedersachsen rund 300 Anfragen zu Schlüsseldiensten und Rohrreinigung, 2019 waren es 170 Anfragen. Grund für den Rückgang sei, dass Google seit Mai 2019 keine Werbeanzeigen dubioser Schlüsseldienste mehr zulasse, erläuterte Kirchner. „Wir erleben aber nur die Spitze des Eisberges.“ Viele Geschädigte, die zu hohe Preise gezahlt hätten, versuchten erst gar nicht, das Geld zurückzubekommen.

Im Landgericht soll ein Sachverständiger darüber Auskunft geben, welche Vergütung für das Öffnen einer Wohnungstür üblich ist. Der 24-Jährige hatte im ersten Prozess im Amtsgericht angegeben, er sei bei dem Paar gar nicht im Einsatz gewesen.

Von dpa/RND/ewo