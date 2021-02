Großburgwedel

„Mach doch mal einen Selbstversuch bei einem Onlinesportkurs Deiner Wahl!“: Dieser Auftrag aus der Redaktion hat zugegeben gemischte Gefühle bei mir ausgelöst. Kurse aller Art liebe ich. Mein Problem heißt: Sport – und leider auch: Videokonferenzen. Die Kombi lässt mich innerlich zusammenzucken. Die Hände sind also schon feucht, bevor ich mit dem Training beginne.

TSG-Training per Zoom: 26 Kurse stehen zur Auswahl

Die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) hat schon zu Pandemiebeginn vor einem Jahr einen Teil ihrer Kurse ins Netz verlegt. Seit November bieten insgesamt 15 Trainerinnen und Trainer wöchentlich 26 verschiedene Sporteinheiten an. Wer will, kann auf diese Weise etwas für seine Gesundheit tun, seine Ausdauer oder seine Kraft steigern. Daneben gibt es auch ein Angebot für Kinder. Ich überlege spontan, dieses für meine Recherche in Anspruch zu nehmen. Aber dann wächst der Ehrgeiz. Meine Wahl fällt schließlich auf „Bauch, Beine, Po“. Koordinator Christian Roth hat mich vorher telefonisch beraten. Für Einsteiger wie mich eigne sich dieser Kurs gut, sagt er. Dann gibt er mir die Zugangsdaten. Auf der Homepage steht eine Anleitung, wie man über die Plattform Zoom mitmachen kann.

Doch schon die Vorbereitung auf meine erste Stunde birgt Stolpersteine: Eine Sportmatte oder weiche Unterlage werden benötigt. Leider besitze ich Sportmuffel nichts dergleichen – und ohne droht Gefahr, auf den Dielen im Wohnzimmer auszurutschen. Also leihe ich mir kurzerhand unseren Badvorleger. Er ist etwas zu kurz, blau mit leichtem Fischmuster, aber ich hoffe, dass das keinem auffällt. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass die Trainerin sich den Kurs im Großformat auf ihrem Heim-Fernseher ansieht.

Trainerin korrigiert aus der Ferne Bewegungen

„Das ist wichtig, um falsche Bewegungen notfalls zu korrigieren“, erklärt Trainerin Bianca Benedek. „Beim Onlinetraining ist das eh nicht so einfach.“ Auf ihrem Bildschirm erscheinen höchstens 16 Teilnehmer gleichzeitig. Benedek hat aber in ihren Kursen oftmals mehr, teils bis zu 25 Sportler. Für jedes Online-Angebot gibt es laut der TSG im Schnitt 15 Anmeldungen. Benedek legt großen Wert darauf, alle im Vorfeld darüber aufzuklären, noch mehr als sonst auf ihren Körper zu hören. „Wenn es anfängt zu zwicken und zu zwacken, sollte man die Übung abbrechen oder mal ruhiger machen“, empfiehlt sie. Die 48-jährige Verwaltungswirtin ist seit ihrem 16. Lebensjahr als ehrenamtliche Trainerin im Vereinsleben aktiv, seit 2008 bei der TSG.

Fünf Klicks bringen mich nun in die virtuelle Sporthalle. In der Mitte Benedek in schwarzer Sportbekleidung, sie steht vor einem blauen Vorhang, um sie herum auf dem Bildschirm elf weitere Frauen auf bunten Matten. Und mein Gefühl? Wie damals im Sportunterricht, als mich die Mannschaft – sie hatte wohl ihre Gründe – erst ganz zum Schluss in ihre Reihen wählte. Jahrzehnte später also immer noch der gleiche Kloß im Hals.

Technik bringt einen manchmal aus dem Rhythmus

„Wir wärmen uns im Stehen auf, dann geht es runter auf die Matte“, ruft Benedek fröhlich. „Bereit? Los!“ Laute elektronische Dance-Beats füllen mein Wohnzimmer. Wie auf Knopfdruck fangen alle an, in ihren Fenstern zu tanzen. Ich bin verblüfft und verpasse den Anfang. Denn was für mich wie Tanzen aussieht, sind in Wahrheit feste Aerobic-Schritte. Erst auf der Stelle, dann seitlich, einmal, zweimal, nach links, nach rechts, im Rhythmus der Musik. Beine anheben, abwechselnd die Arme strecken, sie schwingen lassen, Kreise durch die Luft ziehen. Benedek macht es vor und zählt: „Single, single, double!“ Trotzdem: Würde ich sie nicht sehen, wäre es für mich schwierig, zu folgen. Es kommt zu leichten Unterbrechungen. Sport im Livestream – mit viel Bewegung und Sound – überfordert meine heimische Internetverbindung offenbar kurzzeitig. Dementsprechend kommt manche Anweisung bei mir verzögert an. Die Folge: Ich hüpfe im Gegenrhythmus. Soweit nichts Neues. Aber: Es macht Spaß!

Im Nachhinein erfahre ich, dass auch die erfahrenen Trainer der TSG beim Wechsel in das Digitale anfangs skeptisch waren. Die meisten fanden ihre neue Rolle vor der Kamera wohl „sehr ungewohnt“, wie Christian Roth, der Leiter des TSG-Aktivcenters, berichtet. Benedek bestätigt das: „Ich habe mir Gedanken über Dinge gemacht, über die ich noch nie nachgedacht hatte“, sagt die Trainerin. Etwa: „Müssen wir alle jetzt unsere Wohnzimmer aufräumen? Wird es zu laut, wenn die Waschmaschine im Bad läuft?“ Inzwischen habe sich aber alles zurechtgeruckelt: „Wir haben es einfach ausprobiert und uns dann eingegroovt.“

Bianca Benedek leitet die Teilnehmer am Bildschirm an. Quelle: Screenshot

Das gilt kurze Zeit später auch für mich: Das Bauch-Beine-Po-Training ist jetzt im vollen Gange. Ich liege auf meiner zu kurzen Matte, die Beine hoch, die Knie angewinkelt. Auf dem Monitor sieht das aus, als würden wir an unsichtbaren Tischen sitzen. Wir harren aus: „Noch drei, noch zwei, noch eins!“, zählt Benedek herunter. Dabei fällt mir unwillkürlich auf, dass die Dielen nach frischem Holz riechen. Das Training erweitert also auch den Blick auf meine Wohnung. Und nicht nur das: Ich kann im Kurs mithalten. Die Übungen sind nicht superanstrengend. Die Teilnehmerinnen seien in allen Altersstufen von 18 bis über 60 Jahren, sagt Benedek. „Ich möchte, dass für jede etwas dabei ist.“

Online-Angebote sind ideal, um seine Sportart zu finden

Mit mir waren an diesem Tag noch acht Neue dabei. „Am Jahresanfang sorgen oft gute Vorsätze dafür, mit dem Sport anzufangen“, weiß sie aus Erfahrung. „Das ist super!“ Um Kondition aufzubauen, wäre es laut Benedek ratsam, etwa zweimal in der Woche zu üben. Selbsternannten Sportmuffeln wie mir empfiehlt die Trainerin, das zu finden, was einem so sehr zusagt, dass man von selbst und ohne Zwang dabeibleibe. Gerade jetzt im Winter eigne sich die große Bandbreite der Online-Angebote hervorragend, um bei Sportangeboten ohne großen Aufwand reinzuschnuppern. „Und alles, was man braucht, ist was zu trinken, Sportzeug, gute Laune und Motivation.“ Die wächst in mir von Übung zu Übung: Ich glaube, ich kaufe mir demnächst eine richtige Gymnastikmatte.

