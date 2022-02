Großburgwedel

Studium oder Ausbildung? Mit dieser Frage setzen sich im Frühjahr wieder viele auseinander, die dieses Jahr ihren Schulabschluss machen. Wer sich noch nicht entscheiden kann oder mag, für den bietet sich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an.

Silas Löhnig und Alexander Ronshausen haben sich 2021 genau dafür entschieden – und arbeiten seitdem bei der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) mit. Im Sommer endet ihr FSJ, und entsprechend sucht die TSG jetzt zwei Nachfolger oder Nachfolgerinnen.

FSJ: Bewerbungen bei der TSG sind ab sofort möglich

Bewerben können sich Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 26 Jahren, die Lust haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und die Struktur eines großen Sportvereins kennenzulernen. Das Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung der Übungsleiter und Übungsleiterinnen des Vereins beim Kinder- und Jugendtraining sowie die Betreuung von Sportangeboten an Partnerschulen. Die Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern der TSG (Ferienpass, Jugendfreizeiten, Kinderzeltlager) zählen im Jahresverlauf ebenfalls zu den Aufgaben der FSJler. Die Unterstützung der Geschäftsstelle bei der Organisation, Verwaltung, Datenverarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit runden das Aufgabenspektrum ab.

Bewerbungen nimmt die TSG per E-Mail an mail@tsg-info.de entgegen. Nachfragen sind auch in der Geschäftsstelle unter Telefon (05139) 3490 möglich.

Von Carina Bahl