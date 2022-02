Großburgwedel

In der ersten Osterferienwoche von Montag, 4. April, bis Freitag, 8. April, möchte die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) Kinder für den Handballsport begeistern. Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahre können am Handballcamp teilnehmen, das täglich von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der IGS, Auf der Ramhorst in Großburgwedel, angeboten wird. Doch es gibt noch mehr zu erleben: Die TSG stellt den Kindern beim Handballcamp auch einige andere Abteilungen und Sportarten vor.

Tägliches Programm von 8.30 bis 15.30 Uhr

Das Handballcamp hat täglich folgendes Programm: Los geht es um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück und etwas Freispielzeit in der Halle, bevor die erste Handballeinheit beginnt. Gegen 11 Uhr wird sich täglich eine weitere TSG-Abteilung vorstellen und mit den Kindern Sport machen. Um 13 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, bevor ab 14 Uhr wieder Handball gespielt wird.

Anmeldungen sind in der TSG-Geschäftsstelle möglich

Die Teilnahme am Handballcamp kostet 50 Euro. Die Kinder müssen keine Vorkenntnisse mitbringen, teilt die TSG mit. Anmeldeformulare gibt es online auf www.tsg-info.de oder in der Geschäftsstelle, Auf der Ramhorst in der Großburgwedel. Dort müssen die Anmeldeformulare und der Teilnehmerbeitrag auch abgegeben werden. Die Geschäftsstelle ist mittwochs von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon (05139) 34 90 geöffnet. Die Teilnehmerzahl beim Handballcamp ist auf 50 Kinder beschränkt.

Von Carina Bahl