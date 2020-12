Großburgwedel

Eine vereinseigene Sporthalle bleibt der Wunsch der Turnerschaft Großburgwedel (TSG). Die Pläne dafür wollte der Vorstand jetzt eigentlich auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vorstellen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Mitgliederschwunds ist das Großprojekt erst einmal auf Eis gelegt.

TSG-Aktivcenter erhält keinen Anbau

„Es ist eine harte Zeit“, betonte TSG-Chef Uli Appel. Rund 300 Mitglieder haben die TSG in diesem Jahr verlassen, davon allein 80 von 620 Sportlern aus der Abteilung Aktivcenter. Damit schrumpft die Gesamtmitgliederzahl von rund 2700 auf rund 2400 Mitglieder. „Das trifft uns richtig“, sagte Appel. Viele aus dem Aktivcenter haben aber gesagt, dass sie wiederkommen wollen. „Wir müssen mit positivem Denken und Mut in die Zukunft gehen“, betonte Christian Roth, Leiter des Aktivcenters. „Unser Bestreben ist es daher, unseren Trainierenden ein tolles Sportangebot zu machen.“

Anzeige

So steht es um die Mitglieder in anderen Vereinen Die Corona-Pandemie macht es den Burgwedeler Vereinen nicht einfach. Dennoch verzeichnen die meisten keine massiven Einbrüche der Mitgliederzahlen. „Wir sind noch gut mit Mitgliedern bestückt. Ich hoffe, dass bleibt auch so“, sagt Joachim Lücke, Vorsitzender des TSV Engensen. Ähnlich sieht dies auch beim TSV Kleinburgwedel aus. Dort haben die Damengymnastik im Freien sowie die neue Badmintonsparte zu Zuwachs geführt. „Wir haben einfach Glück gehabt“, sagt Dagmar Mennecke, stellvertretende Vorsitzende des TSV Kleinburgwedel. „Viele Ältere halten auch einfach zum Verein.“ Über die Treue der Mitglieder freut sich auch der SSV Thönse. „Ich hoffe, dass dies auch im nächsten halben Jahr so bleibt“, sagt Schatzmeisterin Dorothee Häuser. Colin Schenke, Vorsitzender des SV Fuhrberg, verzeichnet bisher keinen Mitgliederschwund. „Einige finden es aber nicht gut, dass sie ihrem Sport nicht nachgehen können“, berichtet Schenke. Anders beim TSV Wettmar: „Meine Prognose ist, dass wir etwa 10 Prozent an Mitgliedern verlieren“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Bernd Freidenreich.

Damit die TSG dieses Vorhaben realisieren kann, steht ein Umbau an. „Wir müssen das Aktivcenter sanieren“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Friedrich. In diesem Zuge war eigentlich geplant, das Center mit einem Anbau und einer vereinseigenen Sporthalle zu erweitern. Doch die erste Planung hat schnell gezeigt, dass dies nicht umsetzbar ist. Etwa 2,7 Millionen Euro hätte das Vorhaben gekostet, zudem sei die Entwicklung aufgrund der Pandemie zu unübersichtlich. „Es tut uns in der Seele weh, den Neubau hinauszuschieben“, sagte Friedrich.

Größere Trainingsfläche soll entstehen

Untätig bleiben möchte die TSG aber nicht – und hat sich eine Alternative überlegt: einen Umbau im Bestand des Aktivcenters. Neben der energetischen Sanierung sowie der Erneuerung der Fassaden ist auch eine Erweiterung der Herrenumkleiden geplant, das Solarium soll ganz raus. „Wir möchten auch die Biosauna verlegen und dafür einen neuen Therapieraum schaffen“, sagte Benjamin Kossmann. Die wohl größte Veränderung ist aber die Erweiterung der Haupttrainingsfläche. Rund 100 Quadratmeter sollen zu der bestehenden Fläche hinzukommen, wenig genutzte Räume dafür weichen.

Benjamin Kossmann, Beisitzer im Vorstandsteam, erläutert den Mitgliedern die geplanten Baumaßnahmen im Aktivcenter. Quelle: Lisa Höfel

Außer einem Kardio- und Fitnessbereich mit Kraftgeräten sollen zudem ein funktionaler Bereich, ein Beweglichkeitsbereich sowie ein Rehabilitations- und Koordinationsbereich für den Gesundheitssport entstehen. „Bei uns treffen viele Zielgruppen zusammen, wir brauchen daher ein Angebot für alle“, betonte Roth. Und er ist sich sicher: „Wenn wir damit werben, kriegen wir bestimmt viele Mitglieder zurück, die uns jetzt verlassen haben und machen jetzt schon die glücklich, die geblieben sind.“

Mitglieder stimmen für Umbau

Die Kosten für den Umbau und die Anschaffung der Geräte belaufen sich auf rund 400.000 Euro. So hoch soll laut Mitgliedervotum auch der Kredit sein, den die TSG dafür aufnehmen will. „Wir wollen einen Teil der Kosten aber gefördert haben“, sagte Schatzmeister Udo Vogeler. Dafür hat die TSG bereits einige Anträge gestellt. Wann der Bau beginnen kann, steht noch nicht fest. Die Bauanträge sind in Vorbereitung. „Jetzt haben wir den Lockdown und würden keinen mit den Arbeiten stören“, betonte Appel. Denn eines steht fest: Wenn das Aktivcenter wieder öffnen darf, möchten die TSG es nicht erneut wegen des Umbaus geschlossen lassen.

Von Lisa Höfel