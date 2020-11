Großburgwedel

Eigentlich wollten die Verantwortlichen der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) ihre weiteren Pläne bereits an diesem Freitag ihren Mitgliedern vorstellen. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist dies aber nicht möglich. Doch jetzt gibt es einen neuen Termin: Für Freitag, 11. Dezember, lädt die TSG ihre Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung in das Aktivcenter, Hannoversche Straße 51, ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Die zwei großen Themen der Versammlung sind dabei der Neubau einer vereinseigenen Sporthalle sowie die Sanierung und Modernisierung des Aktivcenters. Beides hatte der Vorstand bereits im Juli auf der Jahresversammlung angesprochen. Gerade der Bau einer Sporthalle auf dem Vereinsgelände sei von Vorteil. Zurzeit nutzt die TSG die bestehenden Hallen am Gymnasium und am Schulzentrum und teilt sich diese sich mit dem Schulsport. Dies schränkt allerdings die Möglichkeiten für die TSG ein – gerade an den Vormittagen. Wie die genaue Planung nun aussehen soll, erfahren die Mitglieder auf der Versammlung.

Eine Anmeldung ist bis Sonntag, 6. Dezember, telefonisch unter (05139) 3490 oder per E-Mail an mail@tsg-info.de erforderlich.

Von Lisa Höfel