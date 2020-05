Großburgwedel

Mitten in Großburgwedel hat ein 55-Jähriger am Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei wollte der Mann offenbar einem entgegen kommenden Bus ausweichen, durchbrach dabei einen Gartenzaun und stoppte erst an einer Hauswand. Der Bewohner des Gebäudes wurde verletzt.

Der 55-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Volvo XC40 auf der Straße Im Mitteldorf Richtung Isernhagen unterwegs. Wie Polizeisprecherin Heike de Boer berichtet, habe der Mann zwei vor ihm wartende Autos überholt, als ihm dann der Bus entgegenkam. „Als er deshalb wieder nach rechts einscheren wollte, war das offenbar zu scharf“, sagt de Boer.

Volvo-Fahrer kommt ins Krankenhaus

Der Volvo fuhr zuerst über den Gehweg, zerstörte dann einen Bauzaun, überrollte eine kleine Mauer und rammte schlussendlich eine Wand. Dabei wurden auch Teile eines Balkons beschädigt, die Trümmerteile verletzten einen Bewohner des Hauses leicht. Der Volvo-Fahrer selbst war nach Polizeiangaben ansprechbar, musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Von Peer Hellerling