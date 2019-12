Kleinburgwedel

Der Abrissbagger ist bereits startklar: Mit gut eineinhalb Jahren Verzögerung beginnt der lange geplante Umbau der Grundschule Kleinburgwedel. Seit einigen Tagen sind Arbeiter damit beschäftigt, Räume zu entkernen und so den Abriss von einzelnen Bereichen der Schule vorzubereiten. Spätestens Ende Januar sollen die nicht mehr benötigten Gebäudeteile abgerissen sein und der Neubau beginnen. Läuft alles nach Plan, soll der Umbau im Spätsommer 2021 komplett abgeschlossen sein.

Für Schulumbau sind 3,5 Millionen Euro veranschlagt

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Schließlich wird bis auf die Klassenräume und die Aula die Schule nahezu komplett erneuert. Neu gebaut werden der Hortbereich, der WC-Trakt mit Waschräumen, die Bücherei, eine Mensa mit 50 Plätzen, der Bereich für die Verwaltung und diverse Funktionsräume. Insgesamt 3,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, um die ehemals dörfliche Bildungseinrichtung in eine moderne, zweizügige Ganztagsschule umzugestalten. Allerdings: Die Kostenschätzung beruht noch auf den Planungen aus dem Jahr 2017. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir diesen Kostenrahmen halten können“, erklärt Stadtkämmerer Christian Möhring. „Wir haben einen gewissen Puffer, um Preissteigerungen auffangen zu können.“

Umziehen müssen die derzeit 146 Schüler der Bildungseinrichtung für den Umbau nicht. Sie können weiter in ihren Klassenräumen unterrichtet werden. Allerdings dürfte es – zumindest in der Abrissphase des nicht mehr benötigten Traktes – etwas lauter werden. „Sicherlich wird es da auch mal Lärm und Dreck geben, aber am Ende haben die Schüler auch eine nahezu neue Schule“, sagt Antonia Lauenstein vom Burgwedeler Familien- und Kinderservicebüro. Sie ist für die Grundschulen in Kleinburgwedel und Fuhrberg zuständig. In Fuhrberg hat die Stadt zuletzt Erfahrungen gesammelt, wie ein Umbau im laufenden Schulbetrieb funktionieren kann. Mittlerweile sind die Arbeiten dort nahezu abgeschlossen. Ende Januar soll die neue Grundschule ihren Betrieb aufnehmen.

Baubeginn verzögert sich um eineinhalb Jahre

Für den verspäteten Baubeginn gibt es gleich mehrere Gründe: Zuerst verzögerte sich der Beginn der Arbeiten, weil es noch weiteren Abstimmungsbedarf zwischen dem Ortsrat, dem Schulausschuss und der Verwaltung gab. Dann musste die Stadt Architektin Claudia Kröger von dem Projekt abziehen, weil eine Kollegin gekündigt hatte. Kröger sollte eigentlich die neue Kleinburgwedeler Schule planen, musste nun aber die Planung für den Umbau der Fuhrberger Grundschule übernehmen. Die Architektin konnte erst wieder in das Projekt einsteigen, nachdem die Planungen für Fuhrberg weitestgehend abgeschlossen waren.

Und auch in den vergangenen Wochen gab es noch einmal eine weitere kleine Verzögerung. Um den Schulbetrieb auch während der Bauphase aufrechterhalten zu können, hat die Stadt 14 Container auf dem Gelände am Moorweg in Kleinburgwedel aufgestellt. Diese wollte sie eigentlich von einer Firma mieten. Allerdings wollte der Vermieter 500.000 Euro für die veranschlagten 18 Monate Bauzeit haben. „Das war uns entschieden zu viel“, sagt Stadtkämmerer Christian Möhring. „Wir haben dann lieber noch einige Wochen gewartet, bis die stadteigenen Container in Fuhrberg nicht mehr benötigt wurden, und haben diese dann in Kleinburgwedel aufgestellt.“ In den Containern ist jetzt unter anderem der Hort untergebracht.

Feuerwehr gibt „Startschuss“ zu Abrissarbeiten

Übrigens: Den Startschuss für die Arbeiten in Kleinburgwedel gab quasi die Feuerwehr. In der vergangenen Woche trainierten Brandbekämpfer aus Fuhrberg, Groß- und Kleinburgwedel in dem Gebäudeteil, der nun abgerissen werden soll. Und diese Übung war besonders realitätsnah. So verschafften sich die Retter mit Spitzhacke, Kettensäge und Halligan-Tool – einer Art Brechstange – Zugang zu der Schule. Zwei zersplitterte Glastüren erinnern derzeit noch an diesen Einsatz.

