Wie sollen Gebäude in Burgwedel langfristig gebaut werden? Welche Fortbewegungsmittel soll die Stadt besonders fördern? Wie soll sich die Landschaft rund um die sechs Ortsteile bis 2040 entwickeln? Auf welche erneuerbaren Energien soll die Stadt setzen? Welche Standards könnten für Neubaugebiete und Gewerbeimmobilien festgelegt werden? Wie schafft es Burgwedel, in der Zukunft klimaneutral zu werden? Diese und viele weitere Fragen soll bald der Umweltpakt Burgwedel beantworten.

Umweltpakt als strategisches Konzept für die Zukunft

„Es geht um ein strategisches Konzept für die Zukunft, das unsere Ansprüche vor Ort darstellt.“ So fasst Bürgermeister Axel Düker (SPD) das zusammen, was Verwaltung, Klimaschutzagentur und Politiker aller Fraktionen in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht haben. Ziel des Umweltpakts ist ein Konzept mit Leitlinien, wie Burgwedel künftig etwas für den Klimaschutz tun möchte. Das soll der Rat beschließen, es soll aber auch laufend fortgeschrieben werden. Bürger sind jetzt dazu aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche miteinzubringen.

„Enkeltauglich“ soll die Stadt werden, da sind sich alle einig. „Wir wollen auch künftigen Generationen eine lebenswerte Stadt hinterlassen“, sagt Wirtschaftsförderin Anja Hansch, die ebenso wie Umweltkoordinator Malte Schubert mit im Boot ist. Erste Arbeitstreffen hat es schon gegeben. Auf der Homepage der Stadt sind bereits zahlreiche Informationen und Links zu gesetzlichen Grundlagen, dem Status quo in Burgwedel und möglichen Zielen hinterlegt.

Umweltpakt hat fünf Schwerpunkte – vom Bauen bis zur Mobilität

Fünf Schwerpunkte soll der Umweltpakt einmal abdecken: Bauen, Modernisieren und Energieeffizienz lautet der erste. „Wenn wir eine neue Schule oder ein neues Feuerwehrhaus bauen, dann spielt auch immer der Klimaschutz eine Rolle“, sagt Düker. Das begrünte Dach und die Solaranlage für das Gerätehaus in Kleinburgwedel seien Beispiele dafür. „Mit dem Umweltpakt könnte so etwas selbstverständlich werden, dann müssten wir nicht bei jedem Neubau neu diskutieren, sondern könnten Fotovoltaikanlagen beispielsweise zum Grundsatz machen.“ Auch für Neubaugebiete wären Standards für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen denkbar. „Wichtig ist aber, dass wir die Realität im Auge behalten“, betont Volker Körlin (AfD). Hohe Energiestandards würden auch hohe Kosten verursachen. „Man muss bei allem die Waage halten.“

Erneuerbare Energien, Biodiversität und Naturschutz, Mobilität, Klima- und Umweltschutz sind die weiteren Themenbereiche, zu denen die Burgwedeler ab sofort mitdiskutieren können. „Das Projekt ist keine Einbahnstraße“, beschreibt es Olaf Slaghekke (Grüne). „Jeder kann etwas tun, deswegen wollen wir auch alle mitnehmen.“ Jürgen Schodder (CDU) bittet Bürger aber auch darum, Konsequenzen von Anregungen zu bedenken. „Die Umsetzbarkeit und Folgen von Ideen müssen mit in die Diskussion. Wir könnten beispielsweise nicht einfach den kompletten Autoverkehr in Burgwedel verbieten. Das wäre zu kurz gedacht.“

Bürger können sich ab sofort mit Ideen beteiligen

Bürger, die sich beim Umweltpakt einbringen möchten, finden alle Informationen im Internet auf www.burgwedel.de unter dem Stichwort „Umweltpakt“ sowie auf der Seite der Klimaschutzagentur der Region Hannover www.wirimklimalog.de. Aber auch per Post oder E-Mail an umweltpakt@burgwedel.de nimmt die Stadt Anregungen entgegen. Auf den Internetseiten sind jetzt schon umfassende sogenannte Einführungspapiere mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegt.

„Es steht nicht zur Diskussion, ob wir etwas tun müssen, wenn wir inzwischen in zwei Wochen Temperaturunterschiede von fast 40 Grad haben“, sagt Bürgermeister Düker. Dem Klima sei es egal, ob es warm ist. „Wir Menschen haben ein Problem damit, dann müssen wir auch etwas dafür tun.“ Das sieht Rudolf Gutte von den Unabhängigen ganz ähnlich. Er hofft auf viele Ideen der Bürger. Da dürfe man auch gern etwas weiter und größer denken.

