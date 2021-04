Burgwedel/Isernhagen

Die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 des Polizeikommissariats Großburgwedel weist in manchen Punkten einen positiven Trend auf: Die Unfallzahlen in den Kommunen Burgwedel und Isernhagen, für die das Kommissariat verantwortlich ist, sind leicht rückgängig. Gab es 2019 noch 1144 Unfälle, so krachte es 2020 nur noch 1004-mal. Zum Vergleich: 2010 hatte die Polizei noch 1400 Unfälle in beiden Kommunen aufnehmen müssen. Verkehrstote gab es bei Unfällen in Burgwedel und Isernhagen 2020 nicht. Das wird in der Statistik für das laufende Jahr anders sein: Vor wenigen Wochen ist ein 30-jähriger Motorradfahrer auf der Straße zwischen Kleinburgwedel und Wettmar frontal mit einem Audi kollidiert und gestorben.

Corona-Effekt? Immer mehr Unfälle mit Radfahrern

„Leider haben wir seit 2017 einen stetigen Anstieg im Bereich der Unfälle mit Radfahrenden“, bilanziert Holger Nottbohm, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Kommissariat Großburgwedel. Das gilt auch für das Corona-Jahr 2020: 56 Radfahrer wurden bei 50 Unfällen verletzt, sechs davon schwer. 2019 lag die Zahl der verletzten Radfahrer bei 53, es gab 45 Unfälle. „Dies kann durch die höhere Nutzung des Rades, bedingt durch die Pandemie, begründet sein“, sagt Nottbohm. Gleichzeitig gebe es aber auch immer mehr Pedelecs, die weitaus höhere Geschwindigkeiten und längere Fahrstrecken ermöglichten. „Gerade bei Älteren, wenn Reaktionsfähigkeit und Geschwindigkeit nicht zueinander passen“, erhöhe sich das Unfallrisiko, so Nottbohm. Unfälle mit E-Scootern gab es in Burgwedel und Isernhagen 2020 hingegen nicht.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 158 Menschen bei Unfällen in Burgwedel und Isernhagen verletzt, elf davon schwer. Vor allem Senioren gelten als Risikogruppe – 49 Verletzte waren älter als 65 Jahre. 16 Unfallopfer waren Kinder.

Ein Rollerfahrer wird bei diesem Unfall im Juni 2020 auf der K117 bei Engensen schwer verletzt. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

So wenig Unfallfluchten wie seit zehn Jahren nicht mehr

Immer wieder flüchten zudem Unfallverursacher in Burgwedel und Isernhagen, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Vor allem auf Parkplätzen vor Supermarkten passiert das regelmäßig. Im Corona-Jahr allerdings sank die Zahl der Fluchten erstmals auf ein Zehn-Jahres-Tief: 264 Fälle zählte das Kommissariat 2020, im Jahr 2019 waren es noch 334. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 40 Prozent. Die Polizei ist in den meisten Fällen auf Zeugenhinweise angewiesen, um die Fahrzeuge und Fahrer zu ermitteln. Der Appell von Nottbohm ist daher deutlich: „Ich fordere alle Verkehrsteilnehmenden auf, sich am Unfallort zu erkennen zu geben, da teilweise erhebliche zivilrechtliche Sachschäden entstehen, die der Geschädigte nicht ersetzt bekommt.“

Neben Unfällen sind es auch Verstöße im Straßenverkehr, die in die Statistik einfließen. 39-mal wurden 2020 Auto- oder Radfahrer kontrolliert, die Alkohol getrunken hatten. In 16 Fällen hatten die Fahrer Drogen konsumiert. 319 Autofahrer wurden 2020 in Burgwedel und Isernhagen mit einem Handy am Steuer erwischt. In allen Bereichen ist eine Steigerung zu verzeichnen – das liegt aber laut Nootbohm auch an der hohen Anzahl der Kontrollen: Wo mehr kontrolliert wird, werden eben auch mehr Menschen erwischt.

Zahl der gravierenden Tempoverstöße verdoppelt sich

Das gilt auch für Geschwindigkeitskontrollen: Insgesamt 386 Fahrer waren im Corona-Jahr zu schnell unterwegs. 266 Tempoverstöße waren allerdings so gering, dass sie vor Ort mit einem Verwarngeld beglichen werden konnten. 120-mal musste die Polizei eine Anzeige schreiben: Das bedeutet mehr als eine Verdoppelung der gravierenden Tempoverstöße zum Vorjahr. Nottbohm macht aber auch ein weiterer Trend Sorgen: Außerorts sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit öfter den Gegebenheiten anpassen. „Gerade auf Straßen, auf denen mit Wildwechsel zu rechnen ist, macht es durchaus Sinn, den Fuß vom Gas zu nehmen“, appelliert der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Auch Überholmanöver an unübersichtlichen Stellen würden zunehmen. Das Polizeikommissariat kündigt daher für das laufende Jahr mehr Geschwindigkeitskontrollen an. Zudem sollen auch baulich umgerüstete Motorräder stärker in den Blickpunkt genommen werden.

Von Carina Bahl