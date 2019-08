Großburgwedel/Isernhagen/Wedemark

Die morgendliche Fahrt zum Arbeitsplatz ist für viele Pendler am Donnerstagmorgen in und um Großburgwedel zu einer wahren Geduldsprobe geworden. Auslöser war der Unfall eines Sattelzuges auf der A7, bei dem Tomatenpesto die Fahrbahn geflutet hatte. In der Folge ereigneten sich weitere Unfälle, einer davon in Höhe der Autobahnabfahrt Großburgwedel.

Autofahrer stehen eine halbe Stunde im Stau

Rund um die Anschlussstelle kam der Verkehr zeitweise fast zum Erliegen. In Großburgwedel standen die Autos bis in die Straße im Mitteldorf. Gut 15 Minuten dauerte von dort die Fahrt bis zur A-7-Anschlussstelle.

Autofahrer, die aus Isernhagen in Richtung Großburgwedel unterwegs waren, mussten noch mehr Geduld aufbringen. „Ich habe rund eine halbe Stunde mehr Zeit gebraucht, um von Langenhagen nach Großburgwedel zu gelangen“, berichtete eine Pendlerin von ihrer Autofahrt. Die Bergungsarbeiten sollen am Mittag abgeschlossen sein. Bis dahin ist noch mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Viele Autofahrer nutzen die Landesstraße 190

Lange Fahrzeugschlangen quälen sich in der Wedemark über die Landesstraße 190. Quelle: Julia Gödde-Polley

Auch in der Wedemark sieht die Situation auf den Umleitungsstrecken nicht besser aus. Eine Blechlawine quält sich etwa über die Landesstraße 190. Viele aus dem Westen über die A 352 kommenden Fahrer – darunter auch viele Auswärtige – nutzen seit den Morgenstunden die Abfahrt Kaltenweide, um über die L 190 weiter in Richtung Norden zu fahren.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer und Sven Warnecke