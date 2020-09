Großburgwedel

Eine leicht verletzte Person, drei nicht mehr fahrbereite Autos und geschätzte 10.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Großburgwedel. Am Sonnabendmorgen gegen 11.30 Uhr war ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Straße In der Meineworth in Richtung Ortszentrum unterwegs. Als er nach links auf die Dammstraße abbog, übersah er einen entgegenkommenden Honda mit einer 63-jährigen Fahrerin am Steuer. Die beiden Autos stießen zusammen, der Honda wurde dabei auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes geschoben. Dabei verletzte sich die 63-jährige Honda-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit 10.000 Euro.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer