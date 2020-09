Unfall in Großburgwedel: Autos stoßen im Kreisel zusammen

Großburgwedel

Kurz nicht aufgepasst hat eine 27-jährige Autofahrerin in Großburgwedel. Sie fuhr am Sonnabend um 17.43 Uhr mit ihrem Seat von der Hannoverschen Straße auf den Kreisel am Ortsausgang in Richtung Isernhagen F.B.. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer 20-jährigen Opelfahrerin, die sich bereits mit ihrem Fahrzeug im Kreisel befand. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Polizei gibt den Schaden mit 800 Euro an. Die Opelfahrerin beklagte im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme ein leichtes Unwohlsein und begab sich zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Von Thomas Oberdorfer