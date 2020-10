Großburgwedel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße In der Meineworth ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Fahrerin in ihrem Volvo auf der Straße in Richtung Ikea unterwegs und wollte gegen 16.30 Uhr nach links auf den Parkplatz des Aldi-Marktes abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen ihr entgegenkommenden VW Up, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, jedoch wurden beide Autos derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Von Carina Bahl