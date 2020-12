Großburgwedel

Schon wieder eine Fahrerflucht in Großburgwedel: Geschädigt wurde dieses Mal der Besitzer eines gelben Chevrolet Camaro. Das Fahrzeug stand am Mittwoch auf dem Parkplatz der Rossmann-Zentrale an der Isernhägener Straße. Beschädigt wurde es zwischen 5.30 und 14.15 Uhr. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein anderes Fahrzeug den Chevrolet am hinteren Radkasten.

Die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel beziffern den entstandenen Schaden auf 200 Euro und ermitteln nun wegen Fahrerflucht. Sie bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer