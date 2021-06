Großburgwedel

Ein US-Pick-up ist auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel beschädigt worden: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken – so die Polizei in ihrem Bericht – touchierte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen den dort abgestellten Dodge Ram. Der Pick-Up trug Kratzer und Dellen am hinteren rechten Kotflügel davon.

Der Unfallverursacher suchte das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1200 Euro.

Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer