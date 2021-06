Großburgwedel

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Straße Kokenauers Kamp in Großburgwedel einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei erst am Donnerstag erfuhr, hatte sich die Unfallflucht bereits im Zeitraum von Sonnabend, 12. Juni, 12 Uhr, bis Dienstag, 15. Juni, 12 Uhr, ereignet. Ein am Straßenrand geparkter roter Mercedes wurde vermutlich beim Wenden touchiert. Zurück blieb eine Delle hinten links an der Stoßstange. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter