Großburgwedel

Satte 3000 Euro wird es laut Polizei wohl kosten, den Schaden zu reparieren, den ein Unfallfahrer am Wochenende an einem Hyundai in Großburgwedel hinterlassen hat. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 11.15 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Am Amtshof. Ein bisher Unbekannter muss den Wagen in dieser Zeit touchiert und so den immensen Schaden angerichtet haben. Doch der Unfallverursacher flüchtete – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im Tatzeitraum etwas bemerkt hat, sollte sich umgehend bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgwedel lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Carina Bahl