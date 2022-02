Großburgwedel

Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Mittwoch und Donnerstag hat die Stadt Burgwedel sich entschieden, den Wochenmarkt am Donnerstag, 17. Februar, abzusagen. Da mit orkanartigen Böen zu rechnen ist, soll es aus Sicherheitsgründen keine Verkaufswagen und Unterstände auf der Von-Alten-Straße in Großburgwedel geben. Die Marktbeschicker seien über die Entscheidung bereits informiert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Grundsätzlich öffnet der Wochenmarkt in Großburgwedel stets donnerstags von 7 bis 13 Uhr.

Von Carina Bahl