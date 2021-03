Burgwedel

In diesem Jahr feiert die Region Hannover ihr 20-jähriges Bestehen. Da Feiern gerade nicht in die Zeit passen, macht sich die Region mit einem Onlineformat auf die Reise durch die Kommunen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 10. März, die Stadt Burgwedel.

Diskussion gibt es per Livestream auf Youtube

Das Prinzip ist einfach: Ein blaues Sofa dient als Erkennungszeichen für das neue Talkformat. Allerorts in den Kommunen sollen darauf Menschen mit der Regionsverwaltung ins Gespräch kommen. Dieses wird gefilmt und bei Youtube live gestreamt. Wer dabei sein möchte: Den Livestream gibt es am Mittwoch ab 18 Uhr auf www.youtube.com/regionhannover. Bürger können per Kommentarfunktion oder E-Mail an Blaues.Sofa@region-hannover.de ihre Fragen stellen und sich so an der Diskussion beteiligen.

Düker und Franz sprechen über die Verkehrswende in Burgwedel

In Burgwedel wird am Mittwoch ab 18 Uhr neben Bürgermeister Axel Düker der Regionsdezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, Ulf-Birger Franz, auf dem blauen Sofa Platz nehmen. Thema: die Verkehrswende in Burgwedel. Wie sieht es mit dem Radwegebau im Stadtgebiet aus? Und was steckt hinter dem Schutzstreifenkonzept in den Ortsdurchfahrten? Was hat der öffentliche Nahverkehr zu bieten? Das sind nur einige Fragen, die zur Sprache kommen sollen.

Von Carina Bahl