Eltern aus dem Umland müssen damit rechnen, dass sie ihre Kinder im kommenden Schuljahr nicht an einer Gesamtschule im Stadtgebiet Hannovers anmelden können. Das geht aus einer Anfrage der HAZ an die Stadtverwaltung hervor. Es werde derzeit geprüft, ob die Aufnahme von Schülern, die nicht aus der Landeshauptstadt Hannover kommen, an den IGSsen ausgesetzt werde, heißt es dort. Grund sind die massiven Probleme der Stadt bei der Unterbringung von sogenannten Schulformwechslern. Dabei handelt es sich um Kinder, die eine Schulform ihrer Wahl wegen zu schlechter Leistungen verlassen müssen. Man erwarte eine ähnlich hohe Zahl von Schulformwechslern zum Schuljahr 2020/21 wie im Schuljahr zuvor, als insgesamt 597 Jugendliche die Schule wechselten, heißt es vonseiten der Stadt. 2017 hatte es noch 464 Schulformwechsler gegeben.

Stadt sieht keine Alternative

Für sie soll durch den Aufnahmestopp für Umlandschüler in Hannovers Gesamtschulen Platz geschaffen werden. Wie angespannt die Situation im Sekundarbereich I derzeit ist, zeigt, dass die Stadtverwaltung vier IGSen und zwei Oberschulen wegen der vielen Schulformwechsler in Hannover aufgefordert hat, im Mittelbau jeweils zusätzlich eine neue Klasse einzurichten – selbst dann, wenn keine Klassenräume mehr zur Verfügung stehen und Fach- und Differenzierungsräume umgewidmet werden müssen. Nach Informationen der HAZ handelt es sich um die IGS Büssingweg, die IGS Kronsberg, die IGS Roderbruch und die IGS Leonore-Goldschmidtschule. Auch in der Heisterbergschule und der Peter-Ustinov-Schule, beides sind Oberschulen, soll Platz geschaffen werden. Bedrückend ist überdies: IGSen und Oberschulen, aber auch Realschulen müssen auch in den folgenden zwei bis drei Jahren mit ähnlichen Zwangsmaßnahmen rechen. Die Probleme bei der Unterbringung der Schulformwechslern seien so groß, dass es keine Alternative geben, heißt es von Seiten der Stadt.

1228 freie Plätze an Gymnasien

Ebenso wie Schulformsprecher bringen Eltern von Schülern der IGSen als Alternative die hannoverschen Gymnasien ins Spiel. Diese produzieren einen guten Teil der Schulformwechsler selbst durch das sogenannte Abschulen –und verfügen zugleich im Mittelbau über zum Teil eindrucksvolle Leerstände . Nach Angaben der Verwaltung standen Ende August 2019 für das laufende Schuljahr in den achten Klassen der Gymnasien beispielsweise noch 301 Plätze zur Verfügung. An den IGSen waren es 292 weniger, nämlich insgesamt gerade einmal 19. Insgesamt gab es an Hannovers IGSen in den Klassen 5 bis 10 zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 270 freie Plätze, an den Gymnasien dagegen waren es 1228. Grundsätzlich sieht das Kultusministerium offenbar auch die Gymnasien bei der Lösung des Problems mit den Schulformwechsler in der Pflicht. Bei der Bereitstellung der benötigten Schulplätze sollten alle Schulformen des Sekundarbereichs I beteiligt werden, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der HAZ.

Keine Beschränkung der Zügigkeit

Die Stadt hatte ursprünglich auch angekündigt, an Gesamtschulen bereits bestehende Oberstufen in ihrer Zügigkeit zu begrenzen. Hier widerspricht das Kultusministerium in der Antwort auf eine HAZ-Anfrage: Weder solle die Zügigkeit einer IGS beschränkt werden, noch sollten Schüler während ihrer Zeit in der gymnasialen Oberstufe die Schule wechseln müssen, um für Schulformwechsler Platz zu schaffen.

Politik kritisiert Pläne der Verwaltung zu Schulformwechslern scharf CDU, Grüne und die Fraktion „Die Fraktion“ kritisieren die Pläne der Verwaltung zu den Schulformwechslern scharf. Gymnasien und Realschulen müssten Konzepte entwickeln, um die aufgenommenen Schüler verlässlich bis zu einem Abschluss selbst unterrichten zu können, forderte Silvia Klingenburg-Pülm, bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion. Anstatt in hohen Zahlen abzuschulen sei differenzierter Unterricht nötig. Die Landesschulbehörde solle die Gymnasien und Realschulen in diese Richtung unterstützen. Zudem solle die Stadt die Realisierung der 12. IGS forcieren und die des 18. Gymnasiums zurückstellen, schrieb Klingenburg-Pülm in einer Pressemitteilung. Das Thema Schulformwechsler sei nicht neu, die Problematik habe sich in den letzten Jahren lediglich zugespitzt, kritisierte auch Stefanie Matz, schulpolitische Sprecherin der CDU. Auch die steigende Zahl von Zuzügen, bedingt durch mehr Wohnbaugebieten und entsprechenden Zuwachs der Bevölkerung in Hannover sei vorhersehbar gewesen. Matz forderte die Verwaltung auf, zeitnah vorzustellen, was sie bezüglich der Schaffung von weiteren Schulplätzen an den weiterführenden Schulen plane. „Ein Aussitzen auf Kosten der bestehenden Schulen wird es mit uns nicht geben“, so Matz. Julian Klippert, schulpolitischer Sprecher der Fraktion „Die Fraktion“ forderte, in Zeiten der Corona-Pandemie Abschulungen ganz auszusetzen. Immer nur weiter IGSen und Realschulen zu belasten, damit eine mögliche Bildungselite ihre Ruhe habe, sei keine Lösung. Dagegen sei es nur fair in der Corona-Krise Demütigung, Degradierung, Lernmisserfolge, soziale Rückschläge und alle anderen negativen Wirkungen, die eine Abschulung mit sich bringe, auszusetzen –und so auch das Problem der Schulformwechsler zu lösen. jr

