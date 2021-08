Engensen

„Ich bin hier der Alleinunterhalter“, sagt Landwirt Timo Oelkers und lacht. Damit meint der 43-Jährige keinesfalls ein Programm auf der Bühne. Er meint, dass sein Engenser Angus-Zuchtbetrieb ein Ein-Mann-Hof ist. Oelkers beschäftigt zwar einige 450-Euro-Jobber. Auch Freunde, seine Eltern und sein Sohn Johan helfen mit. Wenn es aber hart auf hart komme, er also nicht mehr von der Landwirtschaft leben kann, könne er den Betrieb schnell alleine händeln. Der Familienhof ist die fünfte Burgwedeler Station auf der neu aufgelegten Hof-zu-Hof-Erkundungstour der Region Hannover.

Wer auf den Engenser Hof Oelkers fährt, nimmt gleich die Kuh und das Kalb aus Edelstahl in Augenschein. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Timo Oelkers führt Hof in vierter Generation

Wer auf den Hof an der Bäckerstraße fährt, kommt an der zweijährigen Hündin Ellie nicht vorbei. Der Mischling begrüßt die Besucher immer. Beim Blick über die Hofstelle, die Timo Oelkers in vierter Generation führt, fällt sofort eine besondere Kuh mit Kalb ins Auge. Das aus Edelstahl gefertigte Kunstwerk weist den Schriftzug Anguszuchtbetrieb Oelkers auf. Mittlerweile hat das Metall Rost angesetzt und gleicht den roten Rindern auf dem Hof.

Oelkers hat mit der Rinderzucht der Rasse Angus, die aus dem Nordosten Schottlands aus den Grafschaften Aberdeen und Angus stammt, vor fast 20 Jahren begonnen. Angus Rinder tragen niemals Hörner und gelten als besonders gutmütig und wenig aggressiv. Es gibt sie einfarbig in Rot oder Schwarz. Heute versorgt der Betrieb 250 Tiere. Davon seien 108 Mastbullen, 55 Mutterkühe und der Rest Kälber, zählt der zweifache Vater auf.

Johan Oelkers will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Sohn Johan tritt in Fußstapfen seines Vaters

Sein Sohn Johan will in die Fußstapfen des Vaters treten. Gerade hat der 17-Jährige die Schule beendet und beginnt die zweijährigen Ausbildung an der Justus-von-Liebig-Schule in Ahlem mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft. „Die praktische Ausbildung mache ich bei Landwirt Horst Wehde in Isernhagen“, erzählt der Junior stolz, der jetzt schon Ahnung von Traktor-Motoren hat: „Irgendwas stimmt an der Kühlung des Motors nicht“, bemerkt Johan und beginnt mit der Reparatur.

Hilfe gibt es auch von Oelkers Tochter Malvina. Jedoch will die 19-Jährige, die gerade das Abitur absolviert hat, einen eigenen Weg beschreiten. „Mich interessiert der Bereich Medien“, sagt sie. Und auch Ehefrau Iwona, die zwar Landwirtschaft gelernt hat, ist heute in einem Drogeriemarkt tätig. Die gebürtige Polin lernte Timo Oelkers auf deren Lehrhof Thieße in Schneeren bei Neustadt am Rübenberge kennen und lieben.

Malvina Oelkers gibt den Angusrindern Futter. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hof vermarktet Fleisch selbst

Einen Hofladen haben die Oelkers nicht – sie vermarkten direkt. Ein Anruf genügt, und dann gibt es Steaks und 180 Gramm schwere Hamburger-Patties auf Bestellung. Die seien sehr gefragt, und auch der Engenser Biergarten bezieht die Metttaler bei Oelkers. Roastbeef und Filet seien eher knapp, erzählt die 39-Jährige. Manche Kunden bestellten gleich ein Achtel Rind. Doch die meisten Leute verfügten nicht über so große Gefriertruhen, weiß Timo Oelkers. Schlachten lassen die Oelkers sechs bis sieben Angusrinder im Jahr in Celle. Einen Großteil der Rinder im Betrieb, rund 140 pro Jahr, lassen die Oelkers vom Zuchtverband in Bremerhaven abholen. Der vermarktet dann das Fleisch.

Der Familienbetrieb verkauft nicht nur Rindfleisch, sondern auch Roggen und Gerste. Er bewirtschaftet 155 Hektar große Flächen, davon sind 90 Hektar Grün- und 65 Hektar Ackerland. „In diesem Jahr fiel die Getreideernte schlecht aus“, bedauert Timo Oelkers. Dafür sehe der Mais besser aus. Etwa Mitte September gehe es da mit der Ernte los; die Maschinen dafür teile er sich mit Dorf-Kollegen Heinz Rieckenberg.

Landwirt Timo Oelkers steht auf dem Mais-Mähdrescher. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Winterfutter kommt aus eigenem Anbau

Das Roggenstroh bietet den Tieren in den Wintermonaten einen sauberen und gemütlichen Liegeplatz. Die meiste Zeit des Jahres grasen die Herden auf Weiden. Oelkers setzen auf eine natürliche Form der Rinderhaltung. Die Kälber bleiben fast ein ganzes Jahr bei den Kühen und werden mit Muttermilch, Weidegras und Energiefutter aufgezogen. Die Wintermonate verbringen die Tiere in offenen Ställen auf Stroh. „Als Winterfutter dient Grassilage und Heu aus eigenem Anbau“, sagt der Chef.

Eltern bewirtschafteten 40 Jahre lang Oelkers-Hof

Bis Timo Oelkers den Hof 2005 übernahm, hatten seine Eltern Friedhelm und Sigrid 40 Jahre den Hof ohne Hilfe, wie die 67-Jährige betont, bewirtschaftet und zum Schluss 35 Milchkühe gehalten. Heute helfen die Eltern zum Beispiel dabei, das Fleisch auszufahren, und der Senior des Betriebes kontrolliert nach wie vor, ob es den roten und schwarzen Tieren auch gut geht.

„Nach der Übernahme musste ein neues Konzept her“, erzählt der Sohn. Denn die Haltung von Milchkühen sei nicht besonders ertragreich. Deshalb hatte er sich damals für die Angus-Zucht entschieden – und bereut es bis heute nicht. Seit seinem fünften Lebensjahr schwärmt Oelkers vom Beruf des Bauern. „Schon damals wollte ich immer Trecker fahren und mit aufs Feld“, erinnert sich der 43-Jährige. Und noch heute steht er an jedem Morgen gern für seinen Beruf auf.

Von Katerina Jarolim-Vormeier