Kleinburgwedel

Der Klimawandel macht sich auch vor Ort im Burgwedeler Stadtgebiet bemerkbar. Zwei extrem heiße und trockene Sommer haben ausgereicht, um den vielen Fichten auf dem großen Waldgrundstück der General-Wöhler-Stiftung nahe der A-7-Brücke bei Kleinburgwedel den Garaus zu machen. Fast alle Bäume dort mussten inzwischen gerodet werden. Für die Aufforstung erhält die Stiftung aus Großburgwedel nun finanzielle Unterstützung vom CDU-Stadtverband.

Etwa genauso groß wie ein Fußballfeld ist die Waldparzelle, auf der kaum noch Bäume stehen. „Dreimal sind wir bereits mit dem Harvester hier durchgegangen und haben tote Fichten entfernt“, sagt Dirk Sieverling, Leiter der Bezirksförsterei Burgwedel. Ein „Totalschaden“ sei das 7000 Quadratmeter große Gebiet gewesen.

Mischwald als Schutz vor Klimaschwankungen

Bei Nachpflanzung braucht es jetzt hart gesottene Bäume. Voraussichtlich im Herbst sollen auf der Fläche rund 6000 neue Bäume gepflanzt werden, vorrangig Eichen. „Wir greifen auf die heimische Stieleiche zurück, die sehr robust gegenüber Trockenheit ist“, betont Christian Oehlschläger, Vorgänger von Sieverling und zudem Vorstandsmitglied der General-Wöhler-Stiftung. Außer den Stieleichen sollen Hainbuchen wachsen. „Ein Mischwald ist ein guter Schutz gegenüber Klimaschwankungen“, betont Dirk Sieverling.

Die Kosten der Aufforstung tragen zu etwa 90 Prozent Land, Bund und die EU. Die restlichen rund 7000 Euro, die der Waldbesitzer aus eigener Tasche hätten zahlen müssen, übernimmt die CDU Burgwedel für die General-Wöhler-Stiftung. „Damit wollen wir das soziale Engagement der Stiftung unterstützen und uns zugleich dafür einsetzen, dass Burgwedel seinen Bürgerinnen und Bürgern weiterhin reichlich Naherholungsmöglichkeiten bietet“, sagt CDU-Bürgermeisterkandidatin Ortrud Wendt über diese Aktion im Wahlkampf.

Zaun schützt die Bäume vor dem Rehwild

Geld kostet indes nicht nur die Neupflanzung der Bäume. „Allein 3000 Euro müssen wir für den Zaun veranschlagen, der das Gelände umgeben soll“, schätzt Förster Sieverling. Denn: Die Bäume müssen vor dem Appetit des Rehwilds geschützt werden. Vorzugsweise ein Holzzaun soll aufgebaut werden – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Überhaupt plädiert Sieverling in diesen Zeiten dafür, in allen Lebensbereichen stärker den nachwachsenden Rohstoff Holz zu verwenden. Sein Tipp: „Holzhäuser statt Steinhäuser bauen, Wärmedämmung mit Holz und anderen Naturmaterialien vornehmen und bei der Innenausstattung Holz statt Stahl verwenden.“ Alles, was den CO2-Ausschuss minimiere, trage zur weltweiten Klima- und Waldrettung bei, betont der Förster.

Stiftung unterstützt 23 Bedürftige

37 Prozent der Stadtfläche Burgwedels seien bewaldet, hat die CDU recherchiert. Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass Waldbesitzer laufend investieren müssten, um die Waldflächen zu erhalten, betont Wendt. „Das wollen wir honorieren.“ Jürgen Veth, Vorsitzender der General-Wöhler-Stiftung, bedankte sich herzlich für die Unterstützung. „Dadurch haben wir mehr Geld für die Unterstützung sozial Benachteiligter zur Verfügung.“ 23 Menschen erhalten laut Veth aktuell Zuschüsse der Stiftung, um ihren Lebensunterhalt bewältigen zu können – 35.000 Euro investiert die Stiftung dafür jedes Jahr.

Von Gabriele Gerner