Warum ein Burgwedeler den Kronorden des belgischen Königshauses bekommen hat

Burgwedel

Die schwarz-gelb-rote Trikolore hat ihren Platz unter der Ernennungsurkunde, die von königlicher Hand höchstpersönlich unterzeichnet ist. Unter der Urkunde mit dem Namenszug des damaligen belgischen Königs Albert II. glänzt, ebenfalls gerahmt und unter Glas, ein Orden, den der Botschafter Belgiens dem Großburgwedeler Andreas H. Meier erst vor wenigen Wochen in Berlin verliehen hat. Dieser darf sich nun „Chevalier de l’Ordre de la Couronne“ (Ritter des Ordens der Krone) nennen – eine Anerkennung dafür, dass er das Nachbarland neun Jahr lang diplomatisch als Honorarkonsul unentgeltlich vertreten hat. Ans Revers heften will sich der Ehrenbeamte i.R. (im Ruhestand) den pompösen Ritterorden aber nicht.

Der 66-Jährige macht eine für einen offiziellen Vertreter Belgiens überraschende Offenbarung: „Je ne parle pas francais.“ – er spricht kein Französisch. Die Frage nach der zweiten Landessprache, dem Flämischen, hat sich damit wohl erübrigt. „Das ist aber kein Hinderungsgrund“, winkt Meier ab. „Ich war für die Belgier zuständig, die in Niedersachsen leben. Die sprechen alle Englisch.“ Und ganz knifflige Fälle könne ein Honorarkonsul ja an das Generalkonsulat in der Bundeshauptstadt verweisen.

Per Unterschrift bekräftigen (der 2013 abgedankte) König Albert II. und Vize-Premier Didier Reynders die Ernennung Andreas Meiers zum Honorarkonsul in Niedersachsen. Quelle: Repro: Martin Lauber

Großburgwedeler macht steile Karriere bei belgischem Chemiekonzern

Aber zurück auf Start: Wie wird man Honorarkonsul von Belgien? Entscheidend dafür war die steile Karriere des promovierten Chemikers zunächst bei der Kali Chemie AG und später bei der belgischen Solvay-Gruppe, zu der das hannoversche Unternehmen seit 1989 gehörte. Meier, der zeitweise auch Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie war, schaffte es bei der Solvay GmbH bis an die Spitze der Geschäftsführung – zuständig für alle Aktivitäten in Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie für die weltweite Produktionskoordination. In dieser Position – nach einem fünfjährigen USA-Aufenthalt wohnte „Family Meier“ seit 2002 in Großburgwedel – wurde ihm das prestigeträchtige Ehrenamt im Jahr 2012 über seine Brüsseler Konzernzentrale angetragen.

Meier verhehlt nicht, dass der diplomatische Titel durchaus ein Türöffner zur Politik sein könne. Aber auch für den Entsendestaat Belgien war es nicht unbedingt von Nachteil, dass Solvay in Hannover an der Hans-Böckler-Allee einen repräsentativen Amtssitz für ein Konsulat zum Nulltarif zu bieten hatte, in dem sich zudem trefflich offizielle Empfänge abhalten ließen. Der Alltag in der Vertretung sei nicht sonderlich spektakulär gewesen, berichtet der Amtsträger im Ruhestand. In der Regel waren Nachweise zu beschaffen, zum Beispiel für hier lebende belgische Rentner und für Gaststudenten, es ging um Passangelegenheiten und zumeist telefonische Anfragen.

Die Verleihung des Ritterordens des Kronordens macht Andreas H. Meier zum „Chevalier de l'Ordre de la Couronne“. Aber; „Tragen werde ich ihn nicht“, sagt der Honorarkonsul im Ruhestand. Quelle: Martin Lauber

Abschiebung verhindert

Herausfordernd war Meiers spannendster Einsatz – ein echter Notfall: Ein türkischer Staatsbürger, der als Asylsuchender in Belgien Aufenthaltsrecht genoss, war in Niedersachsen bei einer Demonstration gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan festgenommen worden. Es drohte aufgrund eines internationalen Haftbefehls seine Abschiebung in die Türkei. Meier suchte den verängstigten Häftling in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg auf, ließ sich von ihm ausführlich seine Lage schildern und verfasste einen Bericht an „seine“ Botschaft in Berlin. Dass der Mann dann wenige Tage später nach Belgien ausreisen durfte, hat den Honorarkonsul nicht kaltgelassen.

Meier ist seit einem Jahr im Ruhestand, Solvay hat sich aus der Landeshauptstadt weitgehend zurückgezogen. In Hannover gibt es mittlerweile keine belgische Vertretung für Niedersachsen mehr. Aus der Botschaft sei er gefragt worden, ob er weitermachen wolle, berichtet der 66-Jährige. Aber repräsentative Events zu schultern ohne die Firma im Rücken, das sei ihm zu viel. Noch bekleidet der Großburgwedeler Posten in der American Chamber of Commerce – eine der größten amerikanisch-deutschen Wirtschaftsvereinigungen in Europa – und im Beirat eines Gasverbundnetzes, er spielt in Engensen Golf und ist Rotarier. Im Club Langenhagen-Wedemark möchte er versuchen, die wegen Corona auf Sparflamme köchelnde Freundschaft mit dem belgischen Partnerclub in Westerlo wieder in Schwung zu bringen. Die hatte er 2005 selbst angebahnt – irgendwie auch schon ein diplomatischer Akt.

Von Martin Lauber