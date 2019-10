Wedemark

Die Autobahn 7 ist am Mittwochmorgen bei Wedemark in der Region Hannover wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen und einem Tranporter in beiden Richtungen gesperrt worden. Ein Lasterfahrer sei mit seinem Fahrzeug von hinten auf einen anderen Lkw aufgefahren und habe diesen auf einen weiteren Lkw und einen Transporter geschoben, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr zwischen Mellendorf und Hannover-Nord.

Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens verletzte sich dabei schwer. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A7 zwischen den Ausfahrten Mellendorf und Berkhof gesperrt. Damit die Feuerwehr besser an die Unfallstelle kommen konnte, wurde auch die Gegenfahrbahn gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde die Sperrung in Richtung Norden wieder aufgehoben, in Richtung Süd etwas mehr als eine Stunde später.

Nach Polizeiangaben bildeten sich schon in den frühen Morgenstunden lange Staus. Einer davon reichte bis auf die A352 zurück. Auch die Ausweichstrecke auf der L190 zwischen Berkhof und Schwarmstedt ist überlastet. Auch nach Aufhebung der Sperrung war der Stau zwischen Westenholz und Mellendorf zeitweilig zehn Kilometer lang.

Von RND/lni/sbü