Wedemark

Das Amtsgericht Burgwedel hat zwei Straßenverkehrsgefährdungen in der Wedemark geahndet und die Fahrer jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Außerdem entzog Amtsrichter Michael Siebrecht beiden die Fahrerlaubnis. Sie hatten sich offenbar von anderen provoziert gefühlt und dann das „Recht“ in die eigene Hand genommen. Einer der beiden hatte seinem Unfallgegner sogar noch gedroht, der andere wollte sich vor Gericht mit einer Lüge vor dem Verlust des Führerscheins schützen.

Vollbremsung löst Zusammenstoß aus

Auf dem Weg von Helstorf in Richtung Negenborn waren am 12. Mai nahe Abbensen ein Futtertransporter und ein weißer Mercedes zusammengestoßen. Der nun Angeklagte war mit seinem SUV trotz Verbots zum Überholen ausgeschert, hatte den Lastwagen beim Wiedereinscheren geschnitten und dann eine Vollbremsung hingelegt. Der Fahrer des Lastwagens hatte auch laut Aussagen von Zeugen keine Chance mehr, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Allein der Schaden am Lastwagen belief sich auf 12.000 Euro. Der Angeklagte zeigte weder direkt nach dem Unfall noch im Prozess Reue. Im Gegenteil: Er hatte den anderen Fahrer nach dem Unfall sogar bedroht. Sätze wie „Das wirst du noch bereuen“ und „Wir klären das jetzt unter uns“ waren gefallen, was der 42-jährige Angeklagte vor Gericht auch zugab.

Doch warum hatte sich der Angeklagte derart verhalten? Grund dafür war offenbar, dass der Lastwagenfahrer während des verbotenen Überholvorgangs des Mercedes sein schweres Fahrzeug ein wenig nach links gesteuert hatte. Ob dafür ein Hindernis auf der Fahrbahn – wie der Lastwagenfahrer dies behauptete – oder ein anderer Grund ursächlich war, blieb vor Gericht trotz dreier Zeugenaussagen umstritten.

Die Staatsanwaltschaft bewertete die Vollbremsung des Angeklagten letztlich als pure Provokation. Der Mercedes-Fahrer hingegen sagte, er habe bei seinem Überholmanöver durch das Verhalten des Lastwagenfahrers Angst bekommen, die Kontrolle über den Mercedes verloren und schließlich aus purer Panik gebremst. Doch wieso hätte der Angeklagte den verbotenen Überholvorgang bei einem Kontrollverlust fortsetzen sollen, so die unbeantwortete Frage des Richters? Er ging von einer vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung aus. Sein Urteil: ein Jahr Fahrerlaubnisentzug und eine Geldstrafe von 50 Tagessätze á 15 Euro.

Machtspiel auf der Autobahn führt beinahe zur Kollision

Bei noch höheren Geschwindigkeiten waren zwei Freunde auf der A7 beinahe in einen Unfall geraten, herbeigeführt von einem nun angeklagten jungen Skoda-Fahrer. Am 21. März waren die beiden Freunde in einem VW Golf auf der Autobahn nahe Mellendorf unterwegs, sie wollten gerade überholen. Dem angeklagten Bremer mit seinem Firmenfahrzeug ging das offenbar nicht schnell genug, er drängelte und betätigte die Lichthupe. Kaum am Golf vorbei, setzte er sich vor diesen Wagen und bremste stark ab. Der Golf-Fahrer konnte gerade noch ausweichen. Nur wenige Kilometer weiter bremste der Skoda-Fahrer erneut knapp vor dem Golf. „Hätte ich das Auto nicht so gut im Griff gehabt, wäre das fatal geendet“, so der 51-jährige Golf-Fahrer.

Der Angeklagte selbst schwieg, er ließ seinen Anwalt sprechen. Der Strafverteidiger versuchte Zweifel zu säen, ob es überhaupt sein Mandant gewesen war, der den Firmenwagen fuhr. Doch das ließ Richter Siebrecht nicht zu: Immerhin schließt ein Vertrag zwischen dem angeklagten Kundenberater im Außendienst und seiner Firma die Nutzung des Wagens durch Dritte aus.

Siebrecht entzog dem angeklagten Bremer für mindestens ein Jahr die Fahrerlaubnis, dazu kam eine Geldstrafe von 60 Tagessätze á 60 Euro. Reue bei dem Angeklagten? Fehlanzeige. Stattdessen behauptete dieser, seinen Führerschein im Gerichtssaal nicht dabei zu haben. Dass er ihn doch bei sich trug, fiel dem Skoda-Fahrer erst ein, als der Richter einen Wachmann zur Durchsuchung des frisch Verurteilten hereinrufen wollte.

Von Fiona Lechner