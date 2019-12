Wedemark/Burgwedel

Die mit der Sanierung der Brücke über die Autobahn 352 beauftragte Baufirma braucht mehr Zeit als ursprünglich kalkuliert. Aus diesem Grund muss die Sperrzeit der Straße Zur Wietze zwischen Wennebostel und Bissendorf-Wietze verlängert werden. Darauf weist Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel hin. Seinen Angaben zufolge soll die Sperrung vermutlich bis Freitag, 13. Dezember, dauern. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Bewohner von Burgwedels Ortsteil Kleinburgwedel-Wietze haben.

Wie Nagel weiter berichtet, ist die Brücke seit Montag gesperrt. Dort wird angesichts des maroden Zustands die Oberfläche saniert. „Da derzeit durch die Sperrung der K 107 in dem Bereich weniger Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist, wurden die Arbeiten für diese Zeit beauftragt, um die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten“, betont Gemeindesprecher Nagel. Er meint dabei die grundlegende Sanierung der Fahrbahn in Wennebostel.

Von Sven Warnecke