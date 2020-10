Brelingen

„ Engelslieder“ ist der Titel eines Benefizkonzertes, zu dem der ambulante Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark einlädt. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 24. Oktober, um 18 Uhr in der St.-Martini-Kirche in Brelingen, Hauptstraße 33. Das Programm des Abends wird vom Vokalensemble Voktett Hannover gestaltet.

Das Ensemble gibt es seit acht Jahren

Zu hören sind unter anderem Werke von Mahler, Rachmaninow, Bach und Mendelssohn Bartholdy. Das Voktett Hannover wurde 2012 als gemischtes Vokalensemble von Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover gegründet. Die acht Sänger, die in unterschiedlichen musikalischen Bereichen tätig sind, verbindet einerseits der Wunsch, herausragende Werke der Vokalmusik auf hohem Niveau zu durchdringen und andererseits, einem breiten Publikum den Zugang zu solchen musikalischen Ereignissen zu ermöglichen, heißt es vom Veranstalter.

Anzeige

Die Musiker widmen sich in ihren abwechslungsreichen Programmen vorrangig A-cappella-Werken, die möglichst facettenreich die vielstimmige Vokalmusik der europäischen Musikgeschichte widerspiegeln. Ihr umfassendes Repertoire reicht von den Anfängen der polyphonen Vokalmusik bis zu Kompositionen der Gegenwart. „Fürchtet euch nicht“, diese vertraute Grußformel der Engel komme nicht von ungefähr, erläutern die Künstler ihr Programm „ Engelslieder“. Stets würden die Engel dort vermutet, wo menschliche Erfahrung und Ausdrucksfähigkeit an ihre Grenzen stoßen; dort, wo Menschen die Kontrolle und den Mut verlieren, aber auch dort, wo grenzenlose Freude und Pracht herrschen.

Um Spenden für den Hospizdienst wird gebeten

Als Vermittler zwischen den Welten stimmen die Engel ihren Gesang an. Doch auch der Mensch singt. Und in der Musik über Engel, den Engelsliedern, kommt all das zum Ausdruck, was wir erhoffen dürfen, wortreich und sprachlos – zwischen feuriger Ekstase und himmlischer Ruh.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für die Hospizarbeit wird gebeten. Beim Zugang zum Konzert ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Außerdem ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon (05139) 9703431 oder per E-Mail an ambulanterhospizdienst.burgwedel@evlka.de nötig.

Von Stephan Hartung