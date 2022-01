Wedemark/Burgwedel

Die Region Hannover hat die Stallpflicht für Geflügel ab Sonnabend, 15. Januar, aufgehoben. Die galt in den Ortsteilen Berkhof, Elze und Meitze der Gemeinde Wedemark und im Burgwedeler Ortsteil Fuhrberg. Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in Wietze im Landkreis Celle hatte die Region im Dezember entschieden, dass auch in diesen Ortschaften die Tiere in den Stall müssen.

„Seit dem Ausbruch der Geflügelpest Anfang Dezember in Wietze im Landkreis Celle sind in den Sperrzonen keine weiteren Fälle aufgetreten – weder bei Hausgeflügel noch bei Wildvögeln“, begründet Petra Spieler, Leiterin des Fachdienstes Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Region, die Aufhebung der Pflicht. Die sah vor, dass Geflügelhalterinnen und -halter ihre Tiere nicht mehr im Freien, sondern nur noch im Stall oder unter einer entsprechenden Schutzvorrichtung halten. Dazu mussten sie bestimmte Schutzmaßnahmen einhalten. Betroffen waren davon im Dezember 81 Geflügelhalter mit rund 134.000 Tieren.

Tote Tiere sollen zur Beobachtung der Geflügelpest weiterhin gemeldet werden

Um das Seuchenrisiko einschätzen zu können, bittet die Region Hannover trotzdem darum, dass Bürgerinnen und Bürger Funde von toten Enten, Gänsen und Greifvögeln unter Telefon (0511) 61622095 melden.

Von Alina Stillahn