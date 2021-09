Wedemark/Burgwedel

Eine sprechende Krähe, ein Luftgewehr und viele widersprüchliche Aussagen von Nachbarn aus einem Wedemärker Ortsteil: Das waren die Zutaten eines Strafprozesses, der nun vor dem Amtsgericht Burgwedel mit einem Freispruch für den Angeklagten endete. Die Staatsanwältin äußerte zwar die Hoffnung, dass alle Beteiligten künftig einen Weg des Zusammenlebens finden mögen, ohne die Justiz zu behelligen. Ob sich diese Hoffnung allerdings erfüllen wird, dürfte nach dem Auftritt vor Gericht mehr als fraglich sein.

Nachbarschaftsstreit schwelt schon seit Jahren

Angeklagt wegen Bedrohung war ein 67 Jahre alter Rentner. Er soll im Mai sein Luftgewehr auf zwei Frauen angelegt und ihnen außerdem mit seinem scharfen Hund gedroht haben. Während sich der Angeklagte selbst nicht äußerte, machten insgesamt fünf Zeugen deutlich, dass die Begegnung im Mai nur die Spitze eines seit Jahren schwelenden Nachbarschaftsstreits darstellte.

Auslöser der für alle Seiten unschönen Begegnung war eine sprechende Krähe namens Ossi. Der Rabenvogel war verschwunden, die Besitzerin vermutete dahinter einen Nachbarn, mit dem sie seit Jahren zerstritten ist. Gemeinsam mit einer Bekannten fuhr sie zu dessen Haus, doch der Nachbar schickte sie weg. So weit bestand noch Einigkeit in den Aussagen, doch für alles weitere gab es dann Varianten zu hören, die sich in den entscheidenden Passagen widersprachen.

Zeugin: „Ich hatte Angst“

Die beiden Frauen schilderten, wie der Angeklagte – ein weiterer Nachbar – mit dem Gewehr im Anschlag an ihrem Auto gestanden hätte, als sie gerade wegfahren wollten. Drei oder vier Minuten lang sei das gegangen, dabei habe er immer wieder gelacht, sagte eine der Frauen aus. „Ich hatte Angst“, gab ihre Bekannte zu Protokoll. Doch beide Aussagen wiesen in wichtigen Punkten Unterschiede auf: Stand der Rentner mit dem Gewehr nun direkt vor dem Auto oder doch auf der Beifahrerseite? Und hatten die Frauen ihr Auto zuvor gewendet oder danach?

Der nächste Zeuge – der Nachbar, dem der Besuch der Frauen eigentlich gegolten hatte – gewährte erst mal Einblicke in die Historie des jahrelangen Streits, der auch schon zuvor die Gerichte beschäftigt hatte. So soll die tierliebe Wedemärkerin außer ihrer sprechenden Krähe noch etliche andere laute Tiere halten. Deren Lärm nerve die ganze Nachbarschaft, sagte der Mann aus.

Nachbarn wollen kein Gewehr gesehen haben

An jenen Maitag hatte der Mann aber eine ganz andere Erinnerung als die beiden Frauen. Er habe diese weggeschickt. Dann seien sie sehr schnell davongefahren, hätten noch gebremst und dem Angeklagten etwas entgegengebrüllt, um dann endgültig zu verschwinden. Ein Gewehr habe er bei seinem Nachbarn nicht gesehen. Ob es möglich sei, dass er die Waffe übersehen habe? „Definitiv nicht!“, antwortete der Zeuge auf Nachfrage.

Ein weiterer Zeuge, ebenfalls dem Lager der vom Lärm genervten Nachbarn zuzuordnen, bestätigte diese Version. Der Angeklagte habe vor seiner Garage gestanden, aber nichts in den Händen gehabt. Die letzte Anwohnerin, die das Gericht hörte, beteuerte gleich mehrfach, dass sie „nichts gesehen und nichts gehört“ habe. Ihrer Schilderung nach habe der Angeklagte, den doch alle anderen Zeugen gesehen hatten, nicht einmal auf der Straße gestanden, geschweige denn mit einem Gewehr.

Freispruch, weil Schuld nicht zweifelsfrei feststeht

Amtsrichter Michael Siebrecht, der solche Widersprüche schon erwartet hatte, hatte zwar jeden einzelnen Zeugen auf die Konsequenzen einer Falschaussage hingewiesen und damit gedroht, sie im Zweifelsfall auch unter Eid aussagen zu lassen. Er beließ es letztlich jedoch bei der Drohung, da die Strafe für Meineid in keinem Verhältnis steht zu der Geldstrafe, die dem Angeklagten im Fall einer Verurteilung wegen Bedrohung erwartet hätte.

In ihrer juristischen Bewertung waren sich Staatsanwältin, Verteidiger und Richter letztlich einig: Die zweifelsfreie Sicherheit, die es für eine Verurteilung des Angeklagten gebraucht hätte, gab es nicht. „Ich glaube zu 80 Prozent, dass es so war wie angeklagt“, sagte die Staatsanwältin. Und auch der Richter sah mehr Argumente dafür als dagegen. „Wahrscheinlich hat der Sachverhalt so stattgefunden, aber wahrscheinlich reicht nicht“, sagte er und sprach den Angeklagten frei. Siebrechts Fazit: „Hier ist heute gelogen worden. Aber wir wissen nicht von wem.“

Von Frank Walter