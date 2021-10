Bissendorf

22 Jahre alt, Tischlergesellin, die ganze Welt zu Füßen und dabei immer ein Lächeln im Gesicht – das ist Christine Köhler aus Großburgwedel. Wir treffen sie in ihrer ehemaligen Lehrstätte, der Tischlerei Biesel in der Wedemark. Hier holt sie heute ihr Gesellenstück ab. Es ist ein Schaukelstuhl aus Eiche und Räuchereiche. „Ich wollte mit heimischem Holz arbeiten“, erklärt sie. Vor allem sollte etwas mit Funktion entstehen, das sich praktisch in ihren Alltag integrieren lässt. „Ich sitze oft in dem Schaukelstuhl und lese. Das ist für mich wie ein kleiner Rückzugsort“, berichtet die Tischlerin.

Christine Köhler schaffte es mit ihrem Schaukelstuhl beim Wettbewerb „Die gute Form“ auf den zweiten Platz. Quelle: Privat

Köhler ist Jahrgangsbeste der Tischlerinnung

100 Stunden hatte Köhler offiziell Zeit, um das Projekt umzusetzen. Mit großem Erfolg: Sie schloss ihre Ausbildung zur Gesellin mit der Bestnote ab und war Jahrgangsbeste der Tischlerinnung Hannover. Mit dem Schaukelstuhl erreichte die 22-Jährige zudem Platz zwei beim Designwettbewerb „Die gute Form“ der Tischlerinnungen.

Tischlereichef Michael Biesel übergibt Christine Köhler ihr Zertifikat bei der Freisprechung. Quelle: Privat

„Ich hatte Lust, etwas mit den Händen zu machen“

Dabei wusste Köhler nach dem Abitur noch keinesfalls, dass sie so viel Leidenschaft fürs Handwerk entwickeln würde. „Ich hatte Lust, etwas mit den Händen zu machen“, erzählt sie. Am Handwerk gefalle ihr vor allem, dass die Branche nicht starr sei. „Es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und über sich hinauszuwachsen“, sagt die 22-Jährige. Dabei leuchten ihre Augen.

Der Beruf ist noch immer eine Männerdomäne

In ihrer Berufsschulklasse blieb Köhler als einziges von vier Mädchen übrig. Denn es ist für Frauen nicht immer leicht, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Auf Baustellen könne man schon mal die einzige Frau sein, so die Gesellin. „Man braucht viel Selbstbewusstsein und muss einfordern, was man lernen will.“ Ganz nach dem Motto: „Ich kann das, ich mache das.“ Jungen Mädchen, die eine Lehre im Handwerk in Erwägung ziehen, rät Köhler: „Probiert es einfach aus.“ Die Vorstellungen des Berufs seien oftmals ganz andere als die eigenen Erfahrungen. Praktika könnten da eine gute Möglichkeit sein herauszufinden, ob einem der Job Spaß mache und ob das Umfeld passe.

Der Schaukelstuhl hat ein Ausziehfach, um die Füße hochzulegen oder Sachen zu verstauen. Quelle: Fiona Lechner

Aus Köhlers nahem Umfeld und ihrer Familie hatte niemand einen handwerklichen Beruf erlernt. Viele ihrer Freunde begannen nach dem Abitur ein Studium. Köhler wünscht sich, dass weiterführende Schulen auch über Lehren und Ausbildungen großflächig informieren würden. Sie habe sich in der Schule regelrecht zum Studieren gedrängt gefühlt, berichtet sie.

Das Tischlerhandwerk bereichert ihren Alltag

Wenn die Tischlergesellin nicht gerade hinter der Werkbank steht, verwirklicht sie ihre Ideen im Alltag. Auch zu Hause bastelt sie viel und setzt gemeinsam mit ihren sechs Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen kreative Projekte um. Dafür hat sich die WG im Garten eine kleine Werkstatt eingerichtet. Dort sind schon eine Hollywoodschaukel und eine Sauna entstanden. „Ich finde es gut, dass ich etwas gelernt habe, was ich im Alltag so vielseitig anwenden kann“, sagt Köhler. Dass sie sich mit ihren Mitbewohnern und Nachbarn gut versteht, ist ihr sehr wichtig. „Ich glaube, man braucht nette Nachbarn, wenn man so viel herumwerkelt wie wir.“

Köhler geht jetzt erst einmal auf Europareise

Und was hat sie nun beruflich vor? „Ich lasse erst mal alles auf mich zukommen“, sagt Köhler. Bevor sie über ihre Zukunft entscheidet, möchte die Gesellin erst einmal Erfahrungen sammeln. Zurzeit wird sie oft von Freunden um Hilfe beim Heimwerken gebeten. Das findet sie jedoch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil – sie sieht es als Chance, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern. Mit diesem Ziel plant die 22-Jährige auch eine Europareise im nächsten Jahr. Sie möchte vor allem überall Erfahrungen sammeln sowie neue Techniken und Menschen kennenlernen.

Von Fiona Lechner