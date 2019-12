Mellendorf/Großburgwedel

„Das war wieder eine tolle Veranstaltung für Kinder in der Wedemark“, sagte Ronja Babek-Fuls aus dem Team Kinderbetreuung der Gemeinde über die Schuhspendeaktion, die jetzt in der Jugendhalle in Mellendorf stattfand.

„Die Kunden der Villa Bunter Schuh in Großburgwedel haben wieder fleißig Winterschuhe gespendet, die wir an Kinder in nur zwei Stunden weitergeben konnten“, berichtete Babek-Fuls. Kinderfüße seien wieder professionell vermessen worden, anschließend hätten die Kinder sich aus den insgesamt 61 Paar Winterschuhen die passenden Exemplare aussuchen können. So konnte die Hälfte der Kinder sogar mit zwei Paar Winterschuhen ausgestattet werden.

Passende Schuhe sind für Kinder wichtig

Auch Mathea Müller vom Team Soziale Arbeit betreute die zweite Veranstaltung dieses Jahres für bedürftige Familien. „Die bisherigen Aktionen haben schon deutliche Erfolge gezeigt“, berichtete sie. „Zu dieser Aktion kamen nur noch sehr wenige Kinder mit deutlich zu kleinen Schuhen.“ Das sei ein wertvoller Nebeneffekt zur kostenfreien Ausgabe der Schuhe. Die Kinder hätten mittlerweile das Prozedere verstanden. Aber auch, warum passende Schuhe für ihre noch wachsenden Füße so wichtig seien, sagte Müller.

Die Aktion wäre allerdings nicht möglich ohne die Kunden sowie ehrenamtlichen Helfer des Schuhgeschäfts Villa Bunter Schuh in Großburgwedel unter der Leitung von Inhaberin Barbara Gornick. „Sie spendeten etliche Kinderschuhe und arbeiteten sie für die Aktion auf“, lobt das Team Kinderbetreuung weiter.

Lesen Sie dazu

Von Katerina Jarolim-Vormeier