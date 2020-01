Wedemark/Großburgwedel

Es ist der Klassiker: Wer auf das vorausfahrende Fahrzeug auffährt, hat zumeist Schuld. Doch das wollte ein Mann aus der Wedemark bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nicht auf sich sitzen lassen. Er argumentierte, dass das vorausfahrende Fahrzeug viel zu nah einscherte und er abrupt bremsen musste. Ungeachtet dieser Einlassung hat sich der Wedemärker nun auf der Anklagebank im Amtsgericht Burgwedel wiedergefunden. Der Vorwurf lautete auf fahrlässige Körperverletzung. Denn bei dem Unfall auf der Autobahn 7 erlitt die Fahrerin des anderen Wagens ein Schleudertrauma.

Dem 39-Jährigen hatte das Amtsgericht nun zur Last gelegt, im Juni auf den Mazda einer 18 Jahre alten Frau aufgefahren zu sein. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Anschlussstelle Berkhof in Richtung Hannover. Dabei fuhr der Mann auf der rechten Spur. Kurz vor dem Zusammenprall sei die Mazda-Fahrerin sehr knapp vor ihm eingeschert, berichtete der Wedemärker in der Verhandlung. Deshalb habe er nicht schnell genug reagieren können.

Unfallverursacher ist nicht geständig

Da der Unfallverursacher nicht geständig war, kam es überhaupt erst zu dem Prozess. „Nicht jeder, der einen Unfall verursacht, wird automatisch angeklagt“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht dem Angeklagten. Und weiter: Normalerweise würde es das Verfahren gar nicht geben, wenn der Angeklagte geständig gewesen wäre.

Die Fahrerin des Mazda bezeugte im Gericht, mit Schulterblick die Spur gewechselt zu haben. Sie bezeichnete den Abstand zwischen den Autos beim Fahrbahnwechsel keinesfalls als zu knapp bemessen. „Es dauerte nur einige Sekunden“ und der Fahrer hinter ihr sei in ihr Auto hineingefahren. Es habe dichter, teils stockender Verkehr in der Baustelle geherrscht.

Installierte Dashcam kann Unfall nicht aufzeichnen

In dem Auto der Frau – es gehört ihren Eltern – befand sich eine sogenannte Dashcam. Allerdings zeichnete diese nur die Szene vor dem Mazda auf und eben nicht den Unfall. Gleichwohl standen die Folgen fest. Die junge Frau trug bei der Kollision eine Prellung des Schlüsselbeins davon. Zudem habe sie über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt. Etwa eine Woche lang hatte die 18-Jährige auch Schlafprobleme und traute sich nicht, wieder ins Auto zu steigen. „Die Ängste und körperlichen Beschwerden sind jetzt weg“, sagte sie im Zeugenstand. Zudem habe die Versicherung den Schaden beglichen und auch ein Schmerzensgeld gezahlt.

Damit der angeklagte Mann aus der Wedemark straffrei den Gerichtssaal verlassen konnte, verlangte der Staatsanwalt: „Da muss jetzt was kommen.“ Es würde reichen, wenn er einräume, nicht so aufgepasst zu haben wie sonst, oder eingestehe, etwas geschlafen zu haben, baute Amtsrichter Siebrecht dem 39-Jährigen eine Brücke. So könne er seine bislang weiße Weste vor Gericht behalten.

Staatsanwalt stellt Verfahren ein

„Es tut mir leid“, sagte der Wedemärker zunächst. Das reiche nicht, entgegnete Siebrecht. Daraufhin räumte der Angeklagte schließlich ein, „einen Fehler gemacht“ zu haben. Diese Einlassung werteten sowohl der Amtsrichter wie auch der Staatsanwalt als Geständnis – und stellten daraufhin das Verfahren ein. Allerdings mit einer Auflage: Der 39-Jährige muss 900 Euro an die Hilfsorganisation Care Deutschland zahlen – und damit bleibt der Wedemärker auch weiterhin als unbeschriebenes Blatt vor Gericht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier