Mellendorf

Zwei Autofahrer haben sich in Mellendorf nach Verkehrsunfällen mit einem Kind und einer Jugendlichen aus dem Staub gemacht. Einen der Fahrer konnte die Polizei ermitteln, nach dem zweiten wird noch gesucht.

Wagen erfasst Kind auf Zebrastreifen an der Wedemarkstraße

Der eine Unfall ereignete sich am Montag auf der Wedemarkstraße. Um 16.40 Uhr waren die Schranken am Bahnübergang geschlossen. Ein Autofahrer beobachtete, wie zwei Kinder über den Fußgängerüberweg vor der Apotheke gingen. Aus Richtung Bahn näherte sich ein Mercedes, der entweder vom Lidl-Parkplatz oder aus der Straße Am Bahngleis gekommen sein muss.

Aus unbekannten Gründen sah der Mercedes-Fahrer die Kinder auf dem Zebrastreifen nicht oder zumindest zu spät. Der Wagen prallte mit der Front gegen einen achtjährigen Jungen, der zu Boden stürzte. Der Autofahrer sprach nur kurz durch das offene Seitenfenster mit ihm und fuhr dann in Richtung Ortsmitte davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Jungen noch in der Nähe antraf. Er hatte zumindest keine offensichtlichen Verletzungen erlitten.

Der Zeuge konnte den Unfallverursacher beschreiben und hatte sich auch dessen Kennzeichen notiert. Die Beamten trafen den Halter des Mercedes, einen 79-jährigen Mann aus Burgwedel, am Dienstagmorgen zu Hause an. Er gab an, dass der Achtjährige für ihn unvermittelt auf die Straße getreten sei. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Sollte das Kind tatsächlich nicht zu Schaden gekommen sein, käme stattdessen ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infrage.

Unfälle mit Kindern: Im Zweifelsfall die Polizei rufen Unfälle mit Kindern sind besonders schrecklich – und bergen für den Unfallverursacher auch besondere Gefahren, was die juristischen Folgen angeht. Schnell kann sich selbst bei einem zunächst lapidar erscheinenden Unfall im Nachhinein herausstellen, dass anders als angenommen doch eine Verletzung oder aber ein Schaden beispielsweise an der Kleidung vorliegt. Und dann droht dem Verursacher im Zweifelsfall ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. „Ein Achtjähriger ist nach einem Unfall sicherlich nicht ein adäquater Ansprechpartner“, sagt Frank Bührmann mit Blick auf den aktuellen Unfall auf der Wedemarkstraße. Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Mellendorf rät Autofahrern, sich in einem solchen Fall an die Erziehungsberechtigten zu halten und sich ihnen gegenüber als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. „Alternativ kann man auch die Polizei hinzuziehen.“

Schüler kommt nach Unfall an der Ortsriede ins Krankenhaus

Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.10 Uhr an der Ortsriede. Eine 16-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Hellendorfer Kirchweg. Dabei kam ihr ein Auto entgegen, das nach links in den Rosenweg einbiegen wollte. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die Jugendliche aus. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich am Kopf, am Knie und an der Hand. Der unbekannte Fahrer brach seinen Abbiegevorgang ab und setzte die Fahrt in Richtung Schaumburgstraße fort. Die Schülerin musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei, Telefon (0 51 30) 97 70, hofft nun auf Zeugenhinweise. Bislang gibt es weder eine Beschreibung des Wagens noch der Fahrerin oder des Fahrers.

Von Frank Walter