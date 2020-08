Wedemark

Kurioser Fall am Amtsgericht Burgwedel: Um zum Auswärtsspiel seines Lieblingsfußballvereins reisen zu können, musste ein Fan noch unbedingt das Flugzeug erreichen. Ein Unfall auf der Autobahn in der Wedemark schien seine Pläne zu durchkreuzen. Er entfernte sich rechtswidrig vom Unfallort, was ihm eine Geldstrafe von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot einbrachte. Gegen dieses Urteil, ausgesprochen vor vier Monaten, legte er nun Einspruch ein vor dem Amtsgericht Burgwedel – und erzielte einen Teilerfolg.

Fan: In Mailand war schon alles gebucht

Große Teile des Tathergangs waren und sind unbestritten. Im Oktober vergangenen Jahres fuhr der Garbsener mit einem Freund in Richtung Hamburg, um von dort nach Mailand zu fliegen. In der Metropole Norditaliens bestritt Borussia Dortmund eine Partie in der Champions League. „Flug, Hotel und Tickets fürs Spiel hatten wir bereits gebucht – und wollten dort unbedingt hin, zumal das Stadion in Mailand bald abgerissen wird und eine große Tradition hat“, sagte der 39-Jährige während der Verhandlung zu Amtsrichter Michael Siebrecht. Kurioser Randaspekt: Der Angeklagte trug ein blaues Poloshirt und einen weißen Mundschutz – also die Grundfarben von Borussias Erzfeind Schalke 04.

Auf Wedemärker Gebiet geriet er aber mit seinem Audi beim Einfädeln von der Autobahn 352 auf die Autobahn 7 in einen leichten Unfall mit einem Lastwagen. Leichter Unfall deshalb, weil wegen eines Staus, bedingt durch Bauarbeiten auf der Autobahn, in Höhe Mellendorf der Verkehr stockte und sich die Fahrzeuge nur langsam fortbewegten.

Blickkontakt und Polizei gerufen

Der Fußballfan schilderte Siebrecht, wie er ausstieg und sich den Schaden an seinem Auto ansah, aber auch am Lastwagen. „Das ist ein 30-Tonner. Vermutlich hat der Fahrer gar nichts bemerkt.“ Dennoch nahm er kurzen Blickkontakt mit dem Lkw-Fahrer auf. Als dieser sich nicht rührte und auch nicht ausstieg, fuhr der Garbsener weiter in Richtung Hamburg. Der als Zeuge geladene Lkw-Fahrer berichtete jedoch, dass der Audi-Fahrer nur sein eigenes Auto überprüft habe und dann weitergefahren sei. Daher habe er sich auch das Kennzeichen gemerkt und die Polizei verständigt.

Richter: „Fahrverbot nicht verhältnismäßig“

An dem Lastwagen entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Diesen Betrag stellte Siebrecht angesichts vorliegender Fotos infrage. „Das ist viel zu viel. Man kann vom blauen Audi nur blaue Farbe an der Stoßstange sehen. Der Höhe des Schadens ist wegen eines fehlenden Kostenvoranschlags nicht feststellbar. Vermutlich hätte man die Reparatur auch für 100 Euro erledigen können“, sagte der Richter.

Weil in diesem Zusammenhang ein dreimonatiges Fahrverbot nicht verhältnismäßig sei – „Da haben wir schon ganz andere Unfälle erlebt“ –, wurde das Fahrverbot aufgehoben. Die Geldstrafe von 30 Tagessätzen á 40 Euro bleibt aber bestehen und wurde vom BVB-Fan auch akzeptiert. „Denn Sie hätten am Unfallort bleiben müssen, das wissen Sie selbst.“

Bleibt noch aufzulösen, ob sich der ganze Aufwand wenigstens gelohnt hat. „Gab es denn für Dortmund einen Sieg?“, fragte Siebrecht. Der Angeklagte schüttelte den Kopf. „Nein, 0:2 verloren. Das war ein ganz schlechtes Spiel. Es wäre billiger gewesen, zu Hause zu bleiben und das Spiel im Fernsehen zu schauen.“

