Wedemark/Neustadt/Burgwedel/Sehnde

Einmal in der Woche ist Diplomarchivarin Ute Rasche im Außendienst in der Gemeinde Wedemark und bei Bedarf auch in Burgwedel oder Sehnde unterwegs. Die Fachkraft aus dem Regionsarchiv stöbert in den örtlichen Archiven und hilft den Kommunen, diese weiter aufzubauen und zu pflegen. Seit August 2021 läuft das Pilotprojekt. Weitere regionszugehörige Städte und Gemeinden können sich anschließen.

Kommunale Archivpflege startet vom Regionsarchiv im Schloss Landestrost aus: Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (von links), Regionsarchivarin Ute Rasch und Regionspräsident Steffen Krach. Quelle: Mario Moers

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger geplant

In der Wedemark sind die Arbeiten am weitesten vorangeschritten. Erste Bestände sind fachlich gesichtet, bewertet und aus dem Rathauskeller ausgelagert. Nun werden die Kartons in zwei Archivräumen im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Gilborn in Mellendorf untergebracht. Die Gemeinde hat die Räume aktengerecht eingerichtet, für die richtige Raumtemperatur von 18 Grad sorgt eine Klimaanlage. In einem weiteren Raum stellt die Gemeinde einen Büroarbeitsplatz zur Verfügung. Dort sollen auch interessierte Wedemärkerinnen und Wedemärker künftig Archivunterlagen einsehen können.

Historisches Dokument: Dieser Eintrag stammt aus einem historischen Schiedsbuch. Quelle: Mario Moers

Ortsratsprotokolle, Handakten des Bürgermeisters, Meldeunterlagen, Grundbücher und Schulakten – Stück für Stück prüft die Regionsarchivarin das alte Schriftgut aus dem Rathaus und den Ortsteilen. Sie verpackt die Dokumente säurefrei und verzeichnet sie. Diese Leistungen hat die Gemeinde Wedemark ebenso wie die anderen bisher involvierten Kommunen mit der Region vertraglich vereinbart. Die Kosten für die „eingekaufte“ Archivarin erstatten die Projektpartner der Region per Stundensatz von 60 Euro plus Fahrtkosten und Verpackungsmaterial.

Dezentrales Modell ist für Gemeinde wirtschaftlicher

„Das Projekt ist einmalig in Niedersachsen. Es ist wichtig, dass wir die kommunale Archivpflege unterstützen und das geschichtliche Bewusstsein schärfen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach jetzt bei der Vorstellung im zentralen Regionsarchiv im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Dabei war auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD). „Er ist der Initiator der Sache, er hat das Ganze in die Wege geleitet“, betonte Krach. 2017 seien die ersten Gespräche geführt worden.

Auch Burgwedel und Sehnde sind Projektpartner Neben der Gemeinde Wedemark profitieren in dem Pilotprojekt auch schon Sehnde und Burgwedel von der Expertise des Regionsarchivs. Weitere Kommunen haben bereits Interesse signalisiert. So sind Ende dieses Monats Gespräche in der Deistergemeinde Wennigsen geplant. „Es wäre wünschenswert, dass andere folgen“, sagt Sebastian Post, Leiter des Regionsarchivs im Schloss Landestrost. Daher sei das Ausmaß des Projekts für die Zukunft jetzt noch nicht abzusehen. Das Archiv der Region werde sich aber darauf einstellen, wenn mehr Bedarf angemeldet werde. Das Projekt mit der Wedemark ist laut Post langfristig angelegt, ebenso wie das in Burgwedel. Dort gelte es, den Bestand aus einer früheren Auftragsarbeit durchzustöbern und darauf aufzubauen. In Sehnde wird Regionsarchivarin Ute Rasche das vorhandene Archiv zunächst nur für ein Jahr fachlich begleiten; dafür sind die Kosten im Haushalt abgesichert. Die Aufgabe in diesem Zeitrahmen zu übernehmen, bezeichnet Post als „sehr sportlich“. Im Sehnder Archiv im alten Rathaus in Ilten ist allerdings – anders als in der Wedemark und Burgwedel – bereits ein Stadtarchivar ehrenamtlich beschäftigt.

Nach dem geltenden Recht könnten die Kommunen ihre als Pflichtaufgabe gesetzlich vorgeschriebenen Archive auch zentral von der Region Hannover führen lassen. „Wir nehmen aber das angebotene dezentrale Modell. Wir führen unseren Bestand vor Ort, aber lassen diesen fachlich von der Region betreuen. Das ist der große Mehrwert dieser Idee, und das ist für uns auch allemal wirtschaftlicher“, verdeutlichte Wedemarks Bürgermeister.

Vor Ort sind Bürger und Vereine besser eingebunden

„Wir wollen die Kommunen nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen“, sagte der Leiter des Regionsarchivs, Sebastian Post. Und er sieht einen klaren Vorteil der dezentralen Archivpflege. „Die Identifikation der Bürger ist größer vor Ort. Wir können sie und zum Beispiel auch die Vereine, die etwas beizutragen haben, besser einbinden.“ Dies gelte erst einmal für das analoge Material, Papier und Fotos. Bei der künftigen digitalen Auswertung der Archive werde es „keine Insellösung“ geben, sondern ein zentrales elektronisches Management. Ist das Zukunftsmusik? „Da sprechen wir mit der Wedemark, um das mittelfristig zu organisieren“, kündigte Post an. „Wir werden bald alle Akten digital vorliegen haben, das wird eine gravierende Veränderung sein“, sagte Zychlinski. Man wolle mit der Region dauerhaft zusammenarbeiten.

Schatzkammer: Regionsarchivar Sebastian Post (vorn) zeigt bei einem Rundgang besondere Archivalien, die im Schloss Landestrost verwahrt werden. Quelle: Mario Moers

Pflicht zur Archivierung ist lange liegengeblieben

„Die Gemeinde Wedemark gehört zu den Kommunen, die zunächst kein Archiv hatten“, erklärte der Bürgermeister. 1974 entstand die Wedemark bei der Gebiets- und Verwaltungsreform aus einem Zusammenschluss von Kleinstgemeinden (jetzigen Ortsteilen) mit ehrenamtlichen Bürgermeistern. „Das waren oft Landwirte, die gleichzeitig die Büros und die Akten vor Ort führten und diese auch noch archivieren sollten“, berichtete er. „Man hätte damals anfangen können, das ist aber nicht passiert.“ So sei die gesetzliche Pflichtaufgabe liegengeblieben.

„Um den historischen Fehler nicht weiterzutragen, haben wir uns der Aufgabe dann gestellt“, berichtete Zychlinski. Die Gemeinde nahm ihr flächendeckendes Geschichtsprojekt „Wedemark 1930 bis 1950“ zur Aufarbeitung von Nationalsozialismus sowie Vor- und Nachkriegszeit als Anstoß zum Aufbau eines Gemeindearchivs. „Uns ist schmerzhaft bewusst geworden: Man braucht ein historisches Gedächtnis, das man auch in die Zukunft bringen kann“, erklärte Zychlinski. Dokumente und Akten aus den Ortschaften wurden schließlich gesammelt, geordnet und 2017 in Kartons im Rathauskeller in Mellendorf ordentlich gelagert – um sie jetzt in dem neuen Archiv im Mehrgenerationenhaus fachgerecht zu pflegen und zugänglich zu machen.

Archivarin Ute Rasche ist einmal in der Woche in der Wedemark. Wedemärker, die Material abgeben wollen, sollten dies im Rathaus anliefern und mit Uwe Koppelmann, Teamleiter Zentrale Dienstleistungen, einen Übergabetermin vereinbaren unter Telefon (05130) 581496. Die Spender sollten ihre Erreichbarkeiten hinterlassen; die Archivarin sichtet das Material und reicht es zurück.