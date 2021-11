Großburgwedel

Bis zuletzt hatte die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) gehofft, am nächsten Wochenende den Weihnachtsmarkt in Großburgwedel öffnen zu können. Doch nun folgte die Entscheidung, ihn doch abzusagen. „Hintergrund ist die Tatsache, dass in der Region Hannover aller Voraussicht nach in der kommenden Woche die Warnstufe 2 gelten wird“, teilte der IGK-Vorsitzende Stefan Müller mit. Das hätte die 2-G-plus-Regel für den Großburgwedeler Weihnachtsmarkt bedeutet – und wäre mangels Testkapazitäten in Burgwedel wohl nicht umsetzbar gewesen. „Uns blieb leider nur das sehr kurzfristige Ziehen der Reißleine“, so Müller. Nicht zuletzt, um nicht weitere Kosten anzuhäufen.

Von Carina Bahl