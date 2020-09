Großburgwedel

Der Weihnachtsmarkt in Großburgwedel erfreut sich großer Beliebtheit. Die alljährliche Veranstaltung der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) auf dem Alten Markt entpuppt sich Jahr für Jahr als Treffpunkt für Familien und Freunde. IGK-Chef Stefan Müller sieht wegen der Corona-Pandemie eine Fifty-Fifty-Chance für den diesjährigen Markt in der Adventszeit. Auch in den Ortschaften Fuhrberg, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar planen bereits die Organisatoren – und behalten die sich stetig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen im Auge. Oder sagen ab, wie in Kleinburgwedel.

IGK hat Lust, Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen

„Wir haben Lust, den Großburgwedeler Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, aber warten die Richtlinien und Entwicklung ab“, sagt IGK-Chef Müller. Er räumt ein, dass es wegen der Corona-Pandemie einige Unsicherheitsfaktoren gebe. Keiner wisse, wie sich die Infektionszahlen nach den Herbstferien entwickeln werden und wie dann das Land entscheide. Aktuell kann sich die Regierung durchaus Weihnachtsmärkte vorstellen. Aber wie die Situation Anfang Dezember aussehen wird, das kann derzeit niemand vorhersagen.

Indes feilt Organisator Karl-Heinz Schridde an einem Hygienekonzept. Und so könnte der Großburgwedeler Weihnachtsmarkt unter Corona-Einschränkungen aussehen: Um die Abstandsregelung einzuhalten, müsste die Fläche vergrößert werden. Wurde der Weihnachtsmarkt bislang auf 2500 Quadratmetern aufgebaut, so müsse das Areal nun mindestens doppelt so groß sein, schätzt der Organisator. Deshalb will Schridde die Fläche auf die Parkplätze hinter der Sparkasse und auf die Straße Am Markt ausweiten. Der Grund: Standen die Buden in der Vergangenheit fünf Meter auseinander, müssten sie in Corona-Zeiten bis zu 15 Meter weit auseinander stehen. „Um den Markt in den öffentlichen Straßenraum zu erweitern, bräuchten wir dann eine verkehrsrechtliche Genehmigung“, sagt der Organisator.

Zudem muss der Veranstalter die Kontrolle behalten: „Deshalb würden wir den Weihnachtsmarkt einzäunen und separate Ein- und Ausgänge schaffen“, erläutert Schridde. Innerhalb des Marktes plant er ein Einbahnstraßensystem. „Alle diese Änderungen sind machbar“, sagt der Organisator, der den Markt seit etlichen Jahren für die IGK auf die Beine stellt. Aber günstiger wird die Durchführung sicher nicht. Im Gegenteil: „Wegen Corona würden die Kosten für Personal, für die Absperrung oder auch eine längere Kabellage kräftig steigen“, erklärt er.

IGK überlegt Eintrittsgeld zu kassieren

IGK-Chef Müller ist davon überzeugt, dass die Interessengemeinschaft das Finanzielle stemmen könnte. Einnahmen aus der Sponsorenwerbung und aus der Tombola blieben erhalten. Aber: Einen Unsicherheitsfaktor sieht Müller in der Besucherzahl. „Wir wissen nicht, wie viele Gäste wir überhaupt begrüßen könnten. Denn wer traut sich in Zeiten von Corona auf einen Weihnachtsmarkt?“, fragt der IGK-Chef. Darum ist er auf der Suche nach einer weiteren Einnahmequelle. „50 Cent oder ein Euro Eintrittsgeld könnten helfen, damit ließen sich Verluste kompensieren.“

Auch Burgwedels Ortschaften Fuhrberg, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar befassen sich mit dem Thema Weihnachtsmarkt. Beim Vorstand der Ludwig-Harms-Kirchengemeinde steht die Entscheidung noch aus. „Meine Tendenz liegt bei Nein, weil einfach zu viele Abstriche notwendig wären“, sagt Pastor Rainer Henne offen. Einen endgültigen Beschluss gibt es auch in Kleinburgwedel noch nicht. Aber eine deutliche Tendenz: „Zu 99 Prozent wird es in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt vor dem Seniorenheim Lindenriek nicht geben“, meint Geschäftsführer Volker Wöhler. Seine Bewohner gehören zur Risikogruppe, und der Platz vor dem Pflegeheim sei zu klein, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Sollte es bis dahin eine Pille gegen Corona geben, dann kann der Markt stattfinden“, sagt Wöhler. „Sonst wohl eher nicht.“

Wettmar will mit Entscheidung bis Ende Oktober warten

Das Organisationskomitee in Wettmar widmet sich ebenfalls dem Weihnachtsmarkt. „Wir sind dran und warten bis Ende Oktober die gesetzlichen Rahmenbedingungen ab“, sagt Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne). Das Komitee bereite sich vor, habe aber zugleich im Hinterkopf, die Veranstaltung abzusagen.

Auch der Weihnachtsmarkt in Thönse steht auf der Kippe. „Wir wissen noch nicht, was wir machen“, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr ( CDU). Sollten sich die Besucher in Listen eintragen und vor dem Glühweinstand 1,5 Meter Abstand halten müssen, dann wird es wohl keinen Markt geben. „Das ist nicht umsetzbar“, sagt er.

Unterdessen haben sich auch die Freidemokraten aus Burgwedel Gedanken über den Weihnachtsmarkt gemacht. Der FDP-Vorsitzende Ferdinand Bruss setzt sich dafür ein, dass der Markt stattfindet und in die Von-Alten-Straße umzieht. „Es ist besonders in einem Jahr wie diesem wichtig, dass es gesellschaftliche Veranstaltungen und Zusammentreffen gibt.“ Für den Markt selber schlägt der FDP-Chef eine Einbahnstraßenlösung ohne Gegenverkehr vor. Außerdem will er die Querzugänge sperren. Die Stände könnten – wie auf dem Wochenmarkt – weit auseinandergezogen werden. „Letzte Einzelheiten sind aber noch nicht klar“, so Bruss. IGK-Organisator Schridde hält den Plan, in die Von-Alten-Straße umzuziehen, für nicht umsetzbar: „Da ist es einfach viel zu eng.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier