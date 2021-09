Thönse

Die Idee, einen Gottesdienst zu feiern, findet ganz offensichtlich Anklang bei den Bewohnerinnen im Pflegeheim Am Kiefernpfad in Thönse. Als Pastorin Bodil Reller gemeinsam mit Elisabeth Geib-Kayser von der Seniorenbegegnungsstätte das Lied „Lobe den Herren“ anstimmt, singen so gut wie alle direkt mit. Sie scheinen sich zu freuen, über diesen speziellen Besuch und damit auch über einen abwechslungsreichen Morgen – insbesondere nach der langen Corona-Pause, die für die Menschen in der Einrichtung das soziale Leben und den Alltag eintönig gemacht hat.

Anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September, der seit 1994 weltweit genutzt wird, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, besuchen sowohl Reller als auch ihr Kollege Pastor Jens Blume fünf Einrichtungen in Burgwedel für einen Gottesdienst. „Wir haben uns überlegt, die Menschen mal nicht zu uns einzuladen, sondern zu ihnen zu kommen“, sagt Reller. Einen Besuch erhalten zudem das Pflegeheim „Familie und Geborgenheit“ in Wettmar, Lindenriek in Kleinburgwedel sowie die Tagespflege Schmidtke und der Wohnpark in Großburgwedel.

Entstanden sei die Idee im Rahmen des Projektes „Burgwedel – Auf dem Weg zu einer demenzsensiblen Kommune“, das seit 2018 auf die besonderen Bedürfnisse dieses immer größer werdenden Personenkreises aufmerksam machen soll. So sind allein in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt – Tendenz steigend.

Alt bekannte Texte „rütteln etwas wach“

Die Gottesdienste in den Pflegeheimen sollen jedoch nicht nur den erkrankten, sondern allen Senioren eine Freude bereiten, ein wenig für Abwechslung sorgen und Glanz in die Häuser bringen. Dafür greifen Reller und Geib-Kayser auf ein alt bewährtes Mittel zurück: Seifenblasen. Diese übten eine Faszination auf Menschen aus, egal wie alt sie sind, ist die Pastorin überzeugt. „So stehen Seifenblase auf der einen Seite für etwas Schönes, was man sich gern anschaut, auf der anderen Seite für all das, was mal gewesen war, Träume, die zerplatzt sind“, erläutert Reller.

Gespannt schauen die Zuhörerinnen den bunt schimmernden Blasen zu, folgen ihrem Flug, versuchen, die ein oder andere zu fangen, bevor schließlich ein weiteres Lied folgt. Und auch das funktioniert ohne Probleme. Es sei bemerkenswert, sagt Reller, dass sich die alten Menschen in der Regel bis zum Ende an die Lieder, das Vaterunser und den Psalm 23 erinnern würden. „Das Singen und Sprechen dieser Texte rüttelt in ihnen etwas wach“, ist sie überzeugt. Die Worte und Melodien seien noch immer da, auch wenn viele andere Erinnerungen bereits erloschen sind.

