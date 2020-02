Wer zündete die Silvesterrakete, die Sina im Gesicht traf?

Kleinburgwedel/Neuwarmbüchen

Gut ein Jahr ist es her, dass eine Silvesterraktete die damals sechsjährige Sina im Gesicht traf und schwer verletzte. Nun ist klar, der Vorfall wird ein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover erhebt Anklage wegen Körperverletzung. Sie beschuldigt einen jungen Mann, die Verletzung fahrlässig herbeigeführt zu haben. Der war zu dem Zeitpunkt des Vorfalls 18 Jahre alt. „Eine ganz tragische Geschichte“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dramatisch vor allem für Sina. Das Mädchen musste in den vergangenen Monaten 14 Operationen über sich ergehen lassen.

Rakete explodiert neben Sinas Kopf

Rückblende: die Silvesternacht 2018/19. Sina und ihre Mutter Melanie Wittkopf feiern mit Familienangehörigen den Jahreswechsel in Kleinburgwedel. Um Mitternacht geht es hinaus vor die Tür. Kaum sind die beiden auf der Straße fliegt eine Rakete heran und explodiert am Kopf der damals Sechsjährigen. Das Auge ist verletzt, das Lid fast zerstört. Familienangehörige fahren sie ins Großburgwedeler Krankenhaus. Noch in der Nacht wird das Mädchen mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule (MHH) nach Hannover gebracht.

Operationen in Hannover und Köln

Damit beginnt für Sina ein langer Leidensweg. Immer wieder wird sie an ihrem rechten Auge operiert. Entweder in der MHH oder in einer Spezialklinik in Köln. Und die ärztlichen Behandlungen sind noch lange nicht vorbei. Zwei weitere Operationen stehen in den kommenden Wochen an. Die erste ist für den 22. April bereits terminiert. Besonders schlimm ist für ihre Mutter die Ungewissheit. „Wir wissen bis heute nicht, ob Sina mit ihrem rechten Auge jemals wieder halbwegs sehen kann“, erklärt sie. Die 45-Jährige ergänzt: „Klar ist allerdings schon, ihre normale Sehkraft wird Sina auf keinen Fall wiedererlagen. Das haben uns die Ärzte mitgeteilt.“ Im Moment kann Sina mit ihrem rechten Auge lediglich hell und dunkel unterscheiden. „Mehr geht einfach noch nicht,“ sagt ihre Mutter.

Mutter versorgt Tochter in der Schule

Die Versorgung ihrer Tochter ist für Wittkopf inzwischen zu einem Vollzeitjob geworden. Neunmal täglich muss die alleinerziehende Frau das Auge ihrer Tochter mit Tropfen oder Salben versorgen. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich jeden Tag auf den Weg zu Sinas Schule zu machen. „In der Pause treffen wir uns, und ich versorge ihr Auge“, erklärt sie. Eigentlich sucht die 45-Jährige einen Job, aber „bei dem zeitlichen Aufwand ist das schwierig“, erklärt sie. Und auch den Rest des Tages muss sie ihre Tochter mit Medizin versorgen.

„Die Klasse hat sie richtig gut aufgenommen“

Sina besucht die zweite Klasse der Neuwarmbüchener Grundschule. Von der Schule, den Lehrern, aber auch von den Mitschülern ihrer Tochter ist Wittkopf begeistert. „Sina wird bestens unterstützt“, sagt sie. „Die Klasse hat sie richtig gut aufgenommen. „Niemand hänselt sie wegen ihres Auges. Sie hat Freundinnen in der Klasse, wenigstens etwas, was richtig gut klappt“, sagt die Mutter. Und auch in der Schule kommt das Mädchen gut mit – trotz der Fehlzeiten, die die vielen Operationen mit sich bringen. „Sina ist trotz allem eine gute Schülerin“, lobt Wittkopf ihre Tochter.

„Niemand hat mal gefragt, wie es der Kleinen geht“

Doch Mutter und Tochter haben nicht nur Positives nach dem schlimmen Unfall erlebt. Sauer macht sie das Verhalten des Verursachers. Er hatte mit Freunden in Kleinburgwedel Silvester gefeiert. „Aber von den jungen Leuten kam kaum eine Reaktion. Keine persönliche Entschuldigung. Eigentlich nichts,“ sagt sie. „Lediglich eine anonyme Karte und ein kleines Geschenk. Das war’s“, sagt Wittkopf. Und weiter: „Wie es der Kleinen geht, danach hat sich niemand von denen je erkundigt.“

