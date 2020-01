Bei der Teilerwertung ist der goldene Schuss genau in die Mitte einer Schießscheibe, der sogenannte Nullteiler, das Maß aller Dinge. Der Teiler gibt den Abstand des Schusses in Millimetern von der Mitte der beschossenen Scheibe an und zwar in tausendstel Millimeter beim Luftgewehrschießen und in hundertstel Millimeter beim Kleinkaliberschießen. Je weiter ein Schuss von dieser Mitte abweicht, umso höher ist der Teiler.

Die Auswertung erfolgt mit Hilfe einer Maschine, heutzutage vielfach schon elektronisch. Der Schütze bekommt bei der elektronischen Messung sofort nach jedem Schuss das Ergebnis auf einem kleinen Monitor angezeigt. Gleichzeitig kann das Ergebnis auch dem Publikum über große Bildschirme gezeigt werden. Diese Technik ist in Engensen bereits vorhanden.

Geschossen wird immer auf eine zehnkreisige Ringscheibe. Neben der Teilerwertung gibt es auch eine Ringwertung. Bei der Ringwertung werden ausschließlich die geschossenen Ringe berücksichtigt. Die Zehn ist in der Mitte der schwarzen Scheibe. 30 Ring bedeutet, dass der Schütze dreimal in die Mitte getroffen hat. sy