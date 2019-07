Wettmar

„Ich finde es einfach schlimm, wie es hier manchmal aussieht“, sagt Jana Wellhausen. Die Zwölfjährige aus Wettmar ärgert sich darüber, wie viel Müll und Unrat in ihrem Ort einfach auf Straßen und Grünflächen herumfliegen. Deshalb ergriff sie nun die Initiative. Sie lud am Mittwochabend zu einer freiwilligen Sammelaktion auf den Dorfplatz ein.

Organisiert Müllsammelaktion in Wettmar: Die zwölfjährige Jana Wellhausen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Mit einem Zettel an einer alten Eiche hatte sie die Aktion angekündigt. Außerdem machte sie über Facebook Reklame – und auch HAZ und NP hatten die Sammlung angekündigt. Dafür hielt sich die Resonanz dann aber doch in einem überschaubaren Rahmen. Mit Stefanie Schrader war lediglich eine Mutter aus Wettmar mit ihrem Sohn Nils gekommen. „Ich finde es toll, dass sie solch eine Aktion auf die Beine stellt“, sagte sie. „Ist doch klar, dass wir dann zum Helfen kommen.“ Schrader hatte von dem Termin aus der Zeitung erfahren.

Unterstützung bekam Jan auch von drei Freundinnen und ihrer Schwester Meike. Sie halfen mit beim Aufräumen. Am Ende hatte sich der Einsatz gelohnt. Leere Flaschen, Verpackungsmüll und jede Menge weiteren Unrat trugen sie rund um den Dorfplatz zusammen und verstauten den Müll in zwei großen schwarzen Plastiksäcken.

Müll wird im Kettcar abtransportiert

Und der zwölfjährige Nils hatte auch gleich das passendes Gefährt für den Abtransport parat. Kurzerhand hatte er sein Kettcar mit selbstgebauten Anhänger aus der Garage geholt.

Die Sammelaktion am Mittwoch war bereits der zweite Anlauf von Jana. Eine Woche zuvor hatte sie schon einmal zum Müllsammeln eingeladen. Da folgte aber niemand ihrem Aufruf. Die Zwölfjährige will auch weiterhin auf die Sauberkeit in Wettmar achten. „Wenn wieder einmal so viel Müll herumfliegt, dann starte ich wieder eine solche Aktion“, kündigte sie bereits an.

Doch auch ohne Sammelaufrufe ist die Sauberkeit in Wettmar für das Mädchen eine wichtige Sache. „Wenn ich mit unserer Hündin Merry unterwegs bin, dann hebe ich schon mal Müll auf, wenn er in der Gegend herumfliegt“, sagt sie.

Von Thomas Oberdorfer