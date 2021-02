Wie der Oratorienchor Burgwedel den Corona-Lockdown verbringt

Burgwedel

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein schwieriges, auch für den Oratorienchor Burgwedel. Doch die Mitglieder haben das Beste daraus gemacht: Dazu gehörten Singen mit sogenanntem „Faceshield“ in großen Hallen, Musizieren im Freien und ganz aktuell sogar digitale Proben über die Videokonferenzplattform Zoom. „Je nachdem, was gemäß Corona-Verordnungen möglich war und ist“, sagt Pressewartin Iris Link.

Parallel dazu wurden Vorhaben in die Hand genommen, die schon lange auf der To-do-Liste standen. Dazu habe auch eine Modernisierung der Website oratorienchor-burgwedel.de gehört, heißt es. Und genau das ist nun passiert. Der Chor hat einen neuen Internetauftritt.

Dieser zeichnet sich durch einen „frischen optischen Auftritt inklusive eines neuen Logos in den altbekannten Hausfarben“ aus, sagt Link. Alles Wissenswerte über die Gruppe gebe es zum Nachlesen oder Nachhören. Darunter Informationen über die Historie, die Mitglieder, die Leitung, die Unterstützer und das Repertoire.

Chor freut sich über neue Mitglieder

Zukünftig sollen zudem Konzerttermine angekündigt werden, damit – wenn es denn wieder losgeht – kein Termin an den Fans des Oratorienchors vorbeigeht. Außerdem enthalte die Seite die Rubrik „Aktuelles“, unter der verschiedenste Neuigkeiten zu den Plänen aufgelistet sind. Die Chormitglieder haben zukünftig einen passwortgeschützten Bereich, um aktuelle Probetermine zu erfahren, sich Übungs-CDs runterzuladen oder sich über interne Fotos und Videos aus dem Chorleben auszutauschen.

Wer mitsingen oder die Gruppe kontaktieren möchte, kann dies unter dem Menüpunkt „Mitsingen“ oder „Kontakt“ jeder Zeit angehen. Neue Stimmen jeden Alters seien willkommen, heißt es auf der Internetseite.

Von Janna Silinger